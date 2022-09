Thuận Hùng phân phối Diamond Boulevard: Dự án căn hộ QL13

Được biết, Địa ốc Thuận Hùng là một trong các đơn vị chiến lược kinh doanh tiếp thị toàn dự án.

Thuận Hùng giới thiệu Diamond Boulevard Bình Dương

Tiếp nối thành công phân phối và tiếp thị loạt các dự án khu Đông như: Opal Boulevard, HT Pearl, Opal Skyline, Fiato Premier, DXH ST Moritz, Tecco Home An Phú, The Rivana, Astral City… Thuận Hùng Group tiếp tục chọn lựa đồng hành với chủ đầu tư Tecco cho ra mắt dự án căn hộ Diamond Boulevard ngay mặt tiền QL13, TP. Thuận An, Bình Dương

"Chúng tôi tin rằng với năng lực xây dựng của chủ đầu tư, chất lượng bàn giao cao cấp (chuẩn Luxury), pháp lý hoàn chỉnh, giá căn hộ vừa tầm, Diamond Boulevard là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư cũng như những khách hàng đang tìm nơi chốn an cư để lập nghiệp tại khu vực này", ông Lê Ngọc Sơn - Quản lý Kinh doanh Khu Đông - Địa ốc Thuận Hùng cho hay.

Tổng quan dự án Diamond Boulevard

Diamond Boulevard cao 30 tầng, 683 căn hộ, mặt tiền đường QL13, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, nằm sát bên trung tâm thương mại AEON. Vị trí này được xem là cửa ngõ giao thương hàng hóa với các thành phố lớn như: Thủ Dầu Một, Thủ Đức và Biên Hòa. Dự án sở hữu hơn 30+ tiện ích nội khu hiện đại, đa chức năng, đảm bảo chuẩn sống tiện nghi cho cư dân.

Khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp Diamond Boulevard chỉ cần thanh toán 15%, tương đương với 180 triệu đồng, mức giá vô cùng hợp lý và hình thức thanh toán đa dạng: thanh toán theo tiến độ xây dựng; thanh toán theo thời gian, chỉ 2%/tháng; thanh toán nhanh chiết khấu lên đến 8%; và VietinBank hỗ trợ ân hạn lãi gốc 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà.

Bức tranh phát triển của thành phố Thuận An

Các dự án trọng điểm hứa hẹn sẽ tạo nên diện mạo mới cho đô thị Thuận An như đường Vành đai 3, cao tốc TP.HCM – Thuận An - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, ĐT 743, ĐT 746…

Hệ thống giao thông đối nội với các tuyến đường Thủ Khoa Huân, Độc Lập, Tự Do, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Triết cũng sẽ được nâng cấp và cải tạo. Nổi bật hơn cả là dự án QL13 - Đại lộ Bình Dương đang được mở rộng từ 6 lên đến 8 làn xe với tổng kinh phí hơn 1.400 tỉ đồng.

Đây không chỉ là tuyến giao thông quan trọng, kết nối Bình Dương với TP.HCM và Đông Nam bộ mà còn là trục tài chính, thương mại - dịch vụ hàng đầu của TP. Thuận An cũng như tỉnh Bình Dương.

Trên thực tế, Thuận An là thành phố lớn bậc nhất của Bình Dương với diện tích 83,7 km2, dân số hơn 600.000 người, thu nhập bình quân đầu người nằm trong top đầu cả nước, gần 144 triệu đồng/năm. Đặc biệt, tỉ lệ đô thị hóa của Thuận An đã đạt tới 98,5% và số lao động phi nông nghiệp chiếm đến 70%.

Từ khi chính thức lên thành phố vào năm 2020, Thuận An đã lột xác ngoạn mục về kinh tế - xã hội. Minh chứng là hàng loạt công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài đã lựa chọn Thuận An làm điểm đến đầu tư chiến lược. Sáu tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP. Thuận An ước đạt 134.340 tỉ đồng, tăng 5,61% so với cùng kỳ.

Vì vậy, Thuận Hùng đã nhìn thấy cơ hội bứt phá của thị trường bất động sản của Thuận An nói chung và tại dự án Diamond Boulevard nói riêng, chỉ với mức giá trên dưới 31 triệu/m2 (khoảng từ 1,2 tỷ đồng căn), Diamond Boulevard chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng gần xa.