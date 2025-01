Thực hư chuyện cháy rừng như tận thế ở Los Angeles là vì...Ukraine? 10/01/2025 09:38

Trong khi lực lượng cứu hỏa Mỹ vẫn đang căng mình khống chế các đám cháy rừng lớn tại TP Los Angeles thì trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng sở dĩ lực lượng cứu hỏa Los Angeles không thể dập lửa vì đã hỗ trợ thiết bị chữa cháy cho Ukraine.

Không thể dập cháy rừng ở Los Angeles vì Ukraine?

Ngày 8-1, doanh nhân người Mỹ John LeFevre đăng một bài viết trên mạng xã hội X, trong đó ông ám chỉ rằng các đám cháy rừng ở Los Angeles không được dập tắt vì sở cứu hỏa địa phương đã gửi hỗ trợ các thiết bị dôi dư cho Ukraine.

Bài viết này cũng đã được tỉ phú Elon Musk và ông Donald Trump Jr. - con trai cả của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump - chia sẻ lại, gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận về việc viện trợ cho Ukraine khiến người dân Mỹ phải trả giá.

Cạnh đó, nhiều tài khoản X cũng đã đăng tải những video chưa được kiểm chứng về việc lính cứu hỏa Los Angeles dùng túi xách da, cọc tiêu giao thông di động để đựng nước dập lửa. Những tài khoản này cũng cho rằng vì cơ quan cứu hỏa Los Angeles đã hỗ trợ Ukraine nên lúc cần thì không đủ thiết bị chữa cháy chuyên dụng.

Video được lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lính cứu hỏa Los Angeles dùng túi da để đựng nước dập lửa. Nguồn: X

Những đám cháy rừng lớn bùng lên vào đầu tuần này cho đến nay vẫn chưa kiểm soát được. Đám cháy rừng ở Los Angeles đã khiến gần 12.000 ha bị thiêu rụi, khoảng 5.000 công trình bị phá hủy, 7 người chết và hơn 180.000 người sơ tán, ước tính thiệt hại lên tới 50 tỉ USD và có thể trở thành vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Lửa vẫn đang cháy, thiệt hại ngày càng nặng nề càng thổi bùng lên sự giận dữ của một bộ phận dư luận Mỹ về sự hỗ trợ cho Ukraine.

Nguyên nhân cháy rừng ở Los Angeles chưa được dập

Cần phải lưu ý rằng, đúng là cơ quan cứu hỏa Los Angeles đã quyên góp một số thiết bị chữa cháy cho Ukraine, nhưng điều này diễn ra vào 3 năm trước, vào tháng 3-2022.

Trước chiến dịch này, cơ quan cứu hỏa Los Angeles nói rằng sẽ thu thập và quyên góp trang thiết bị dôi dư để giúp lực lượng cứu hộ ở Ukraine. Những mặt hàng đó bao gồm ống mềm, vòi phun, van xả, mũ bảo hiểm, áo bảo hộ và các thiết bị bảo vệ cá nhân liên quan khác, theo thông cáo báo chí trên trang web của cơ quan này.

Theo trang Stopfake.org, những thiết bị được chuyển đến Ukraine hơn ba năm trước sẽ không giúp dập tắt đám cháy lớn như đang xảy ra ở Los Angeles.

Như cơ quan cứu hỏa Los Angeles thông tin, cơ quan này quyên góp “trang thiết bị dôi dư”, có thể hiểu rằng các mẫu này không phù hợp dùng tại Mỹ, vì nhiều lý do, có thể do cập nhật mẫu mới nên không dùng mẫu cũ nữa hoặc gần hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng khá an toàn cho viện trợ quốc tế, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng cứu hỏa dập cháy rừng ở Los Angeles hôm 9-1. Ảnh: ANADOLU/GETTY IMAGES

Cạnh đó, gói viện trợ này có những thiết bị như mũ bảo hiểm, găng tay, ủng, ống và vòi phun, thiết bị y tế chứ chứ không phải máy móc hạng nặng để dập lửa, vốn cần thiết trong tình trạng cháy rừng dữ dội ở Los Angeles hiện nay. Vào thời điểm đó, hỗ trợ của cơ quan này cho Ukraine chỉ được thu thập trong ba ngày, vì vậy giá trị mặt hàng có khả năng là không đáng kể.

Một nguyên nhân quan trọng nữa lý giải việc không thể dập cháy ở Los Angeles sớm là do các yếu tố tự nhiên. Chẳng hạn như tình trạng hạn hán (cây khô bắt lửa và lan nhanh hơn) và sức gió gần bằng bão, như gió theo mùa Santa Ana có tốc độ có thể đạt từ 95 đến 160 km/giờ, làm lửa lan rộng. Ngoài ra, nhiều đám cháy đang bùng phát ở những khu vực địa hình gồ ghề, khiến lính cứu hỏa khó tiếp cận nguồn lửa.

Không thể phủ nhận việc thiếu nguồn lực cũng ảnh hưởng đến việc khống chế ngọn lửa khi lãnh đạo cơ quan cứu hỏa Los Angeles - ông Anthony Marrone thừa nhận tại một cuộc họp báo rằng Los Angeles và tất cả 29 cơ quan cứu hỏa trong thành phố đều không chuẩn bị cho kịch bản cháy lan rộng này.

“Không có đủ lính cứu hỏa ở Los Angeles để giải quyết 4 đám cháy khác nhau có quy mô như thế này. Cơ quan cứu hỏa Los Angeles đã chuẩn bị cho một hoặc hai đám cháy rừng lớn, nhưng không phải 4 đám cháy, đặc biệt là khi có gió mạnh và độ ẩm thấp” - ông Marrone chia sẻ.