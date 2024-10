Thuê bao 2G sẽ bị tắt sóng 2 chiều sau ngày 15-10 11/10/2024 18:52

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với báo VietNamNet và Trung tâm Thông tin tổ chức Tọa đàm Tắt sóng 2G trước giờ G.

Theo Cục Viễn thông, Bộ TT&TT đến ngày 8-9, số thuê bao của các nhà mạng còn khoảng 3,4 triệu thuê bao 2G Only. So với tháng 7-2024, trong vòng hơn 1 tháng, số thuê bao 2G Only giảm hơn 5,3 triệu thuê bao.

Tính đến ngày 10-10-2024, hệ thống chỉ còn 771.072 thuê bao 2G Only trước giờ tắt sóng 2G. Dự kiến, các nhà mạng sẽ hoàn thành tắt sóng 2G đúng theo lộ trình.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT cho biết: Hiện nay, trong giai đoạn "nước rút", các nhà mạng đã và đang triển khai các giải pháp nhằm chuyển đổi các thuê bao 2G Only còn lại, để tiến tới mục tiêu tắt sóng 2G vào ngày 15-10.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: VT.

Sau ngày 15-10, những thuê bao 2G sẽ bị tắt sóng 2 chiều. Tuy nhiên, các nhà mạng sẽ tiếp tục hỗ trợ những khách hàng chuyển đổi thuê bao sang đầu cuối 4G, đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn.

Tại tọa đàm, ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng giám đốc Viettel Telecom cho biết, đến hôm qua (10-10) trên mạng Viettel chỉ còn 360.000 thuê bao 2G Only. Dự kiến đến ngày 15-10, Viettel sẽ chỉ còn dưới 100.000 thuê bao 2G, tính cả các thuê bao 2G ở khu vực các đảo Trường Sa, Hoàng Sa và Nhà giàn DK1

"Tập thuê bao còn lại đa số ở nông thôn, miền núi, vùng xa xôi, nơi khó khăn nhất. Đối tượng khách hàng thường là người già, những người ít có nhu cầu sử dụng" - ông Nguyễn Trọng Tính nói.

Ông Đỗ Mạnh Dũng, Quyền Giám đốc Ban khách hàng cá nhân VNPT VinaPhone cho hay, đến sáng 11-10, trên toàn mạng lưới VNPT chỉ còn khoảng 150.000 thuê bao 2G Only.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Ban Dịch vụ Viễn thông MobiFone cũng chia sẻ, Đến 11-10, MobiFone còn 47.919 thuê bao 2G Only. Số lượng rất nhỏ. Nếu tính theo tiêu chí không sử dụng thiết bị 2G trong 30 ngày, ARPU dưới 5.000 đồng, chỉ còn khoảng 20.000 thuê bao.

Với tiến độ như vậy, sau 1 tuần nữa, lượng thuê bao 2G Only của MobiFone chỉ còn khoảng 10.000.

Theo các nhà mạng, sau ngày 15-10, sẽ tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ để khách hàng chuyển đổi sang thuê bao 4G như tặng máy, hỗ trợ giá cước. Đặc biệt, các nhà mạng đề xuất chính sách đặc biệt là kéo dài thời gian thu hồi số thuê bao để khách hàng có thời hạn chuyển đổi thiết bị nhằm đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn.