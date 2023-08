Thuốc điều trị tay chân miệng nặng được cung ứng trở lại

Sáng 9-8, Sở Y tế TP.HCM thông tin thuốc phenobarbital đã được cung ứng trở lại để điều trị cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng (TCM) nặng.

Theo đó, bên cạnh việc vừa có thêm 1.000 lọ gamma-globulin, mới đây 21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm đã về đến Việt Nam sau thời gian dài bị gián đoạn. Lô thuốc này kịp thời bổ sung nguồn thuốc cho điều trị bệnh TCM nặng đang trong giai đoạn đỉnh điểm tại ba bệnh viện (BV) chuyên khoa nhi và BV Bệnh nhiệt đới tại TP.HCM.

Theo Sở Y tế TP.HCM, từ cuối năm 2020 đã xảy ra khó khăn khi cung ứng thuốc phenobarbital trong nước bị hạn chế và gián đoạn một thời gian dài.

Trong thời gian chờ đợi, các doanh nghiệp dược Việt Nam tìm nguồn cung ứng phenobarbital từ các nước khác. Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế đã họp và thống nhất chọn các thuốc an thần khác hiện có trên thị trường để tạm thay thế như Diazepam, Midazolam…

Sau thời gian dài tìm kiếm, ngày 1-2-2023, Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương (CPC1) đã tìm ra nơi cung ứng thuốc phenobarbital thay thế và được Cục Quản lý Dược cấp giấy phép nhập khẩu 21.000 ống thuốc Barbit injection 200mg/ml (phenobarbital dạng tiêm) từ nhà sản xuất Incepta Pharmaceutical Ltd (Bangladesh) về Việt Nam.

Vì phenobarbital là thuốc hướng thần thuộc nhóm phải kiểm soát đặc biệt, phải có giấy phép xuất khẩu từ phía cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu nên mất thời gian dài trong khâu làm thủ tục. Đến ngày 31-7-2023, 21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm đã về đến Việt Nam.

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1 cung ứng ngay thuốc này cho các BV chuyên khoa nhi và BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM để điều trị bệnh TCM đang trong giai đoạn đỉnh điểm.

Để chủ động nguồn cung trong nước, Cục Quản lý Dược đã cấp phép nhập khẩu nguyên liệu phenobarbital cho Công ty cổ phần Dược Danapha để thực hiện sản xuất phenobarbital dạng tiêm. Công ty này đang triển khai kế hoạch sản xuất để sớm cung ứng phenobarbital dạng tiêm cho các BV.

Phenobarbital là thuốc quan trọng có trong phác đồ điều trị TCM do Bộ Y tế ban hành.

Theo phác đồ này, thuốc phenobarbital có thể dùng bằng đường uống hay đường tiêm, ưu tiên dạng tiêm khi bệnh nhân nặng.

Phenobarbital sử dụng cho trẻ em với nhiều ưu điểm và ít tác dụng phụ, đã được các BS quen sử dụng cho bệnh nhi từ rất lâu.

Trong bệnh TCM, phenobarbital có vai trò cắt các cơn co giật kéo dài và dự phòng các tái phát co giật. Ngoài ra, phenobarbital còn có tác dụng an thần, làm giảm các biểu hiện thần kinh, giật mình ở trẻ. Khi có phù não (trong trường hợp nặng), thuốc góp phần làm giảm phù não, giảm nhu cầu tiêu thụ ôxy của não.

Phenobarbital dạng tiêm được chỉ định cho trẻ mắc TCM thuộc nhóm nguy cơ và nhóm nặng (nhóm 2b, nhóm 3). Phenobarbital dạng uống có thể được dùng cho trẻ mắc TCM thuộc nhóm 2a (nhẹ, có thể theo dõi).