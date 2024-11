Thương hiệu Katinat lại 'vạ miệng' khi bắt trend sai cách 20/11/2024 14:26

(PLO)- Thay vì nói giảm đá, nhân viên của thương hiệu Katinat lại chú thích "giảm an tây"- bắt trend theo vụ việc một người mẫu đang bị tạm giam để điều tra vì liên quan đến sử dụng ma túy.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tem dán trên ly nước của thương hiệu Katinant có phần nội dung không phù hợp.

Cụ thể, trên ly trà sữa chôm chôm của khách hàng, nhân viên thay vì chú thích "giảm đường, giảm đá" thì lại ghi dòng chữ "giảm đường, giảm an tây".

Theo đó, cụm từ "giảm an tây" này có liên quan đến vụ việc người mẫu An Tây bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vì liên quan đến sử dụng ma túy.

Ngay sau khi hình ảnh được khách hàng đăng tải, nhãn hàng đã vấp phải luồng ý kiến trái chiều và phẫn nộ bởi hành động bắt trend (xu hướng) thiếu chuẩn mực này.

Trước sự việc trên, công ty cổ phần café Katinat đã nhanh chóng ra thông cáo báo chí, và thừa nhận sự việc nói trên.

Đồng thời khẳng định "đây là hành động bộc phát mang tính đùa cợt của cá nhân một nhân viên", "vi phạm nghiêm trọng quy định về tiêu chuẩn phục vụ" và phương châm kinh doanh của thương hiệu này.

Hình ảnh ly nước của thương hiệu Katinat có phần chú thích không chuẩn mực.

Thông cáo báo chí ghi rõ: "Vào lúc 14 giờ 45 phút, ngày 18-11, một nhân viên của cửa hàng Katinat tại Diamond Residence Lê Văn Lương - Hà Nội đã tự ý ghi thêm những nội dung không phù hợp, thiếu chuẩn mực lên tem dán thức uống".

Đơn vị này cho biết, điều này trái với những quy định và chuẩn mực của thương hiệu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng và uy tín thương hiệu.

Để giải quyết vấn đề, thương hiệu Katinat đã sa thải nhân viên vi phạm và kỷ luật quản lý cửa hàng theo hình thức cảnh cáo.

Cùng đó, tiến hành xin lỗi, giải thích với khách hàng và rà soát lại toàn bộ việc tuân thủ quy trình vận hành và chuẩn mực thương hiệu trên toàn hệ thống để hạn chế xảy ra sự việc tương tự.

Trước đó, vào tháng 9, thương hiệu Katinat cũng vấp phải những ý kiến không mấy tích cực từ người tiêu dùng, với tuyên bố "sẽ trích 1k/ly nước bán tại hệ thống cửa hàng từ ngày 12.9 - 30.9 để đồng hành cùng miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai".

Nhiều người cho rằng đơn vị này đang "lợi dụng tình hình mưa lũ ở miền Bắc để kích thích kinh doanh của hãng" và việc trích ra lợi nhuận trên mỗi ly nước không cho thấy sự thành ý trong việc ủng hộ.

Dù đã lên tiếng giải thích và ngay sau đó chuyển 1 tỉ tiền ủng hộ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhưng nhãn hàng vẫn chịu thêm nhiều luồng ý kiến không thiện cảm từ người dùng.