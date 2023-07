Thưởng nóng lực lượng truy bắt kẻ tạt xăng đốt người tình ở Bình Dương

(PLO)- Công an TP Thủ Dầu Một đã truy tìm gắt gao và bắt giữ được hung thủ khi đang lẩn trốn tại Gia Lai.

Ngày 14-7, Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trao thưởng nóng cho Công an TP Thủ Dầu Một vì đã truy bắt nhanh nghi can giết người.

Tại buổi tuyên dương, Đại tá Đẹp đã trao thưởng cho Công an Tp Thủ Dầu Một số tiền tám triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong truy bắt nhanh kẻ tạt xăng đốt và dùng dao đâm người tình.

Trước đó, PLO đã đưa tin Dương Phú Hiền (sinh năm 1976, quên Quảng Nam) đã dùng xăng tạt vào người chị M (sinh năm 1983) rồi châm lửa đốt, chưa dừng lại Hiền còn dùng dao tấn công liên tiếp vào mặt nạn nhân.

Sau khi gây án, Hiền đã bỏ trốn lên Gia Lai. Sau 10 ngày truy tìm, lực lượng công an đã bắt giữ được Hiền đưa về xử lý.

Hiện cơ quan CSĐT đang tạm giữ Hiền để điều tra hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Hiền và chị M có quan hệ tình cảm từ giữa năm 2022. Trong thời gian quen nhau, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 1-7, thấy chị M đang đi trên đường Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành. Hiền dùng xăng tạt vào người chị M, rồi châm lửa đốt. Bị cháy, chị M bỏ chạy và cởi áo dập lửa.

Tiếp đó, Hiền tiếp tục chạy đến dùng dao tấn công nhiều nhát vào mặt chị M. Sau khi gây án, Hiền đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chị M bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

LÊ ÁNH