Thương tâm cụ bà rơi xuống hố thiệt mạng trong khi tìm mèo cưng 07/12/2024 09:29

(PLO)- Cụ bà 64 tuổi rơi xuống một hố sụt thuộc mỏ than bỏ hoang, mắc kẹt và thiệt mạng trong khi bà cố gắng tìm kiếm chú mèo cưng đi lạc.

Một cụ bà ở bang Pennsylvania (Mỹ) được tìm thấy đã thiệt mạng sau khi bà rơi xuống một hố sâu thuộc một mỏ than bỏ hoang trong lúc đi tìm chú mèo cưng bị lạc, đài CBS News đưa tin.

Viên cảnh sát Steve Limani ở bang Pennsylvania hôm 6-12 cho biết vào gần giữa trưa cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ bà Elizabeth Pollard, 64 tuổi, ở vị trí sâu gần 10 m dưới lòng đất.

Lực lượng cứu hộ đào mở rộng hố sụt trong nỗ lực tìm kiếm cụ bà Elizabeth Pollard. Ảnh: CBS PITTSBURGH

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy bà Pollard là khoảng 5 giờ chiều 2-12 ở khu vực cách TP Pittsburgh khoảng 65 km. Khoảng 3 giờ sáng 3-12, cảnh sát tìm thấy xe của bà, trên xe là người cháu gái 5 tuổi đang lạnh cóng do nhiệt độ xung quanh ở mức đóng băng. May mắn, cháu nhỏ vẫn an toàn.

Cảnh sát còn tìm thấy một hố sụt thuộc một mỏ than bỏ hoang gần khu vực đậu xe và xác định rằng bà Pollard đã rơi xuống hố này khi đang đi tìm chú mèo đi lạc và đang mắc kẹt trong hố.

Hố sụt, nơi bà Elizabeth Pollard rơi xuống, trước khi được đào mở rộng. Ảnh: Pennsylvania State Police

Hơn 20 lính cứu hoả cùng một số lực lượng khác đã đào sâu ở vị trí hố sụt, bắt đầu tìm kiếm trong khi phải gia cố mỏ than bỏ hoang bên dưới để ngăn ngừa nó đổ sập. Ngày 4-12, Sở Cảnh sát Pennsylvania cho biết bản chất của hoạt động khẩn cấp đã chuyển từ cứu hộ sang tìm kiếm thi thể cụ bà.

Vị trí tìm thấy thi thể bà Pollard cách hố sụt hơn 3 m. Cảnh sát Limani cho biết nhiều khả năng khi rơi xuống hố sụt, bà đã rơi xuống một gò đất, sau đó lăn hoặc di chuyển trong mỏ than bỏ hoang. Nguyên nhân tử vong của cụ bà sẽ được kết luận chính thức sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi.

Hôm 6-12, lãnh đạo lực lượng cứu hoả địa phương nói rằng dù chiến dịch khẩn cấp không thể có kết quả tốt hơn là tìm thấy bà Pollard còn sống, việc phát hiện thi thể cụ bà cũng khiến họ nhẹ nhõm hơn. Gia đình cụ bà biết ơn những người đã tham gia tìm kiếm.

Một bản đồ được vẽ từ những năm 1940 được dùng để hỗ trợ quá trình tìm kiếm trong mỏ than bỏ hoang. Ảnh: Pennsylvania State Police

Do gia đình bà Pollard yêu cầu quyền riêng tư, cảnh sát không công bố thông tin chi tiết hơn về vụ việc.

Chú mèo Pepper mà bà Pollard muốn đi tìm vẫn đang bị lạc.

Chính quyền địa phương cho biết họ đã nghe được lo lắng của người dân về nguy cơ xảy ra nhiều hơn nữa các vụ sụt lún nguy hiểm quanh mỏ than bỏ hoang. Cơ quan bảo vệ môi trường Pennsylvania tuyên bố đang phối hợp với một số bên liên quan để thực hiện các biện pháp phòng ngừa sụt lún.