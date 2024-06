Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an 06/06/2024 16:02

(PLO)- Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Chiều 6-6, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.30% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96.10% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Lương Tam Quang được phê chuẩn thay Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an trước đó.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: BCA

Ông Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm, cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Hiện ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Quá trình công tác, ông Lương Tam Quang từng đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh, làm trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2012, với quân hàm Đại tá, ông làm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng vào năm 2014.

Đến tháng 9-2017, ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng vào năm 2019. Ngày 15-8-2019, Trung tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Gần một năm sau đó, ông kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Tại Đại hội XIII của Đảng diễn ra tháng 1-2021, ông Lương Tam Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Một năm sau, vào tháng 1-2022, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Với việc bổ nhiệm này, Bộ Công an hiện có bốn Thứ trưởng gồm Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long; Bộ trưởng là Thượng tướng Lương Tam Quang