Thủy điện Trị An xả tràn cao nhất từ đầu năm đến nay 25/09/2024 17:25

(PLO)- Công ty Thủy điện Trị An vừa thông báo về việc tăng xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An. Theo đó, Thủy điện Trị An có tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.440-1.490m3/s, đây là mức xả tràn cao nhất từ đầu năm đến nay.