Tiết lộ 10 nơi khách Việt muốn trải nghiệm đầu năm

(PLO)- TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) là một trong 10 điểm đến được du khách Việt Nam thích du lịch vào dịp cuối năm và năm mới 2024.

Mới đây, Booking.com đã công bố dữ liệu top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam đang tìm kiếm cho mùa nghỉ lễ cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Điểm đến được tăng hạng nhiều nhất (6 bậc) trong top 10 so với cùng kỳ năm ngoái là Hội An (tỉnh Quảng Nam). TP.HCM đứng vị trí thứ hai với mức tăng hạng 1 bậc so với cùng kỳ. Đà Nẵng là đứng vị trí thứ 4 nhưng thành phố này có tụt bậc nhiều nhất trong top 10.

Ngoài ra, các điểm đến còn lại trong top 10 bao gồm Đà Lạt, Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Nha Trang, Sa pa, Mũi Né.

Theo Booking.com, 5 trong số 10 điểm đến được du khách tìm kiếm nhiều nhất cho mùa nghỉ lễ cuối năm là những điểm đến gần biển. Các TP biển là lựa chọn hoàn hảo dành cho những du khách tìm kiếm những trải nghiệm bãi cát trải dài, ánh nắng ấm áp và sự thư giãn.

TP.HCM và Hà Nội lọt vào top 5 điểm đến được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 1-12-2023 đến ngày 29-2-2024.



TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) là điểm đến trong nước được khách Việt Nam du lịch dịp năm mới 2024.

Theo nghiên cứu của Booking.com, khách sạn vẫn là loại hình lưu trú phổ biến nhất đối với người Việt Nam. Tiếp theo là khu nghỉ dưỡng, căn hộ, nhà trọ và biệt thự là năm loại hình lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất cho chuyến du lịch.

Về các điểm đến quốc tế được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong chuyến du lịch cuối năm, Bangkok đứng đầu danh sách. Danh sách 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất cho du lịch mùa đông đều nằm trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, trong đó Bangkok đứng đầu danh sách, tiếp theo là Singapore và Tokyo.

Trong danh sách du khách quốc tế đến thăm Việt Nam vào mùa đông, số lượng du khách Hàn Quốc đứng đầu danh sách, tiếp theo là du khách Úc và Mỹ.

Ông Varun Grover, Giám đốc Quốc gia Booking.com Việt Nam cho biết, theo nghiên cứu dự báo du lịch 2024, 81% du khách Việt Nam cho biết họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất khi đi du lịch.

"Chúng tôi muốn mang đến cho những du khách Việt Nam đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch trải nghiệm kết nối dễ dàng và thuận tiện, từ đặt chỗ ở, thuê xe, taxi và các điểm tham quan. Du khách trải nghiệm thế giới dễ dàng hơn, bất kể họ du lịch ở đâu và như thế nào.” - ông Varun Grover thông tin.

THU TRINH