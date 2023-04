Tiêu dùng số lên ngôi đi đôi với thanh toán không tiền mặt

(PLO)- Hiện xu hướng chi tiêu tại các sàn thương mại điện tử (TMĐT), nền tảng số, đi cùng với nhu cầu thanh toán không tiền mặt ngày càng gia tăng và đang dần trở thành thói quen tiêu dùng hàng đầu, dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2023.

Với sự tiện lợi, đa dạng hàng hóa, dịch vụ giao hàng, cùng tốc độ thanh toán nhanh chóng, các nền tảng TMĐT đã và đang tạo động lực thúc đẩy người tiêu dùng chọn trải nghiệm công nghệ số hóa.

Dịch vụ tiêu dùng số: xu hướng tiêu dùng chủ đạo lên ngôi năm 2023

Theo một cuộc khảo sát gần đây, nhóm người tiêu dùng tích cực nhất trên các nền tảng TMĐT nằm ở độ tuổi từ 18 đến 34, họ là “những công dân của thời đại số hoá”. Những người dùng này luôn được tiếp xúc, am hiểu rõ về các nền tảng TMĐT và thanh toán số. Đây cũng là nhóm chủ lực góp phần tạo nên bức tranh tiêu dùng ở thị trường Việt Nam hiện nay.

Đặc biệt, với việc lựa chọn hình thức thanh toán, trong cuộc khảo sát với 15.000 nhà bán lẻ, thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 73% tổng số giao dịch vào năm 2021, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Có tới 73% số người trả lời rằng, họ thường xuyên sử dụng thẻ để chi tiêu mua sắm, tăng 59% so với năm trước. Điều này cho thấy, việc sử dụng thẻ đang là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng. Khi mua sắm trên các nền tảng TMĐT, chỉ cần vài thao tác đơn giản trên điện thoại, chọn thanh toán qua thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hệ thống sẽ tự động xử lý giao dịch và sản phẩm sẽ được mang tới tận nhà. Các thông tin của chủ thẻ được bảo mật tuyệt đối nhờ vào công nghệ 3D secure được trang bị trên từng dòng thẻ. Thêm vào đó, chủ thẻ còn được áp dụng các mã giảm giá, hoàn tiền, miễn phí vận chuyển tại các nền tảng giúp cho việc mua sắm trở nên an toàn, nhanh chóng, tiết kiệm hơn.

Ngân hàng liên kết với các sàn TMĐT tung hàng loạt ưu đãi

Nắm bắt xu hướng của thị trường, các ngân hàng đã nhanh chóng tiến hành liên kết với các sàn TMĐT, tung hàng loạt chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ bằng những tiện ích thiết thực. Trong đó, Ngân hàng Phương Đông (OCB) được đánh giá là đơn vị không ngừng tăng tốc trong “cuộc đua” này.

Cụ thể, OCB liên tục tung ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ chi tiêu tại các sàn TMĐT, đặc biệt từ đầu năm 2023, OCB không chỉ triển khai giảm giá trực tiếp, mà còn tiến hành hoàn tiền cho mỗi giao dịch qua thẻ tại các thương hiệu TMĐT lớn.

Khi mua sắm tại các sàn Shopee, Lazada, Tiki, chủ thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế OCB sẽ được giảm trực tiếp 59.000 đồng với mỗi đơn mua sắm từ 500.000 đồng mỗi ngày. Với nhu cầu ăn uống, khách hàng được tặng mã giảm lên đến 30.000 đồng cho đơn từ 120.000 đồng mỗi ngày trên ShopeeFood, beFood, Baemin, Grabfood. Ngoài ra, với khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ di chuyển, OCB tặng mã giảm lên đến 25.000 đồng đối với GrabCar/GrabBike, giảm 15.000 đồng đối với beBike/beCar/beTaxi.

Riêng với một số dòng thẻ tín dụng, khách hàng được hoàn thêm trên mỗi giao dịch phát sinh tại các nền tảng online, với mức hoàn từ 3-10%/thẻ. Trong đó, sản phẩm thẻ OCB MasterCard Platinum hoàn 10% khi mua sắm thiết bị điện tử, công nghệ online; hoàn 5% khi mua vé máy bay và sử dụng dịch vụ bất kỳ tại ứng dụng Grab, Be, Gojek.

Thẻ OCB Mastercard Lifestyle là sản phẩm yêu thích của nhóm khách hàng trẻ hiện nay, được hoàn 3% các giao dịch trực tuyến bất kỳ, đặc biệt những khách hàng có thói quen chi tiêu trong các lĩnh vực giải trí như: xem phim, nghe nhạc... thì đây chính là sản phẩm nên ưu tiên sử dụng, thẻ hoàn 20% khi giao dịch tại các nền tảng Netflix, Spotify và các cụm rạp CGV, BHD, Lotte Cinema, BHD, Galaxy... trên toàn quốc.

Nếu khách hàng thích sự nhanh chóng và tiện dụng, sử dụng 100% trên các nền tảng online mà không cần thẻ vật lý thì không thể bỏ qua sản phẩm thẻ tín dụng số OCB iGEN Mastercard Platinum. Với ưu đãi hoàn 10% khi mua sắm tại Tiki, Shopee, Lazada; hoàn 5% chi tiêu tại Grab, Be, Gojek, Foody, Baemin, tổng giá trị hoàn lên đến 12.000.000 đồng/năm cho các giao dịch online này. Đặc biệt, khách hàng chỉ mất vài phút đăng ký tại ứng dụng Ngân hàng số OMNI, được phê duyệt hạn mức tín dụng tự động mà không cần bổ sung bất kỳ giấy tờ nào, tính năng này hiện được áp dụng cho các nhóm khách hàng được chọn lọc bởi OCB.

Dự kiến trong thời gian tới, OCB sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái thẻ và mở rộng mạng lưới đối tác để có thể đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website: https://www.ocb.com.vn/vi/ca-nhan/the hoặc liên hệ Hotline: 1800 6678.

