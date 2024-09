Tìm thấy 3 đứa trẻ sau 3 ngày mất tích ở Ninh Bình 25/09/2024 18:22

Chiều 25-9, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã tìm thấy 3 đứa trẻ mất tích ở xóm 12, xã Kim Tân. Theo đó, vị trí tìm thấy 3 đứa trẻ mất tích cách nhà bố đẻ của các cháu khoảng 40m

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 22-9, anh Trần Văn Tuấn (39 tuổi) bố của 3 cháu bé đến Công an xã Kim Tân trình báo về việc 3 đứa con của anh bị mất tích là cháu TAT (11 tuổi), TTT (7 tuổi) và TAT (5 tuổi) đi khỏi nhà từ lúc 9g sáng cùng ngày chưa về.

Hình ảnh 3 đứa trẻ trước khi mất tích được Công an huyện Kim Sơn đăng tải thông báo mất tích. Ảnh: ĐT

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Sơn chỉ đạo lực lượng Công an xã Kim Tân, lực lượng công an các xã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và mở rộng phạm vi tìm kiếm 3 đứa trẻ mất tích và kịp thời bảo đảm an toàn cho các cháu nhỏ.

Công an huyện Kim Sơn cũng phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm 3 cháu bé.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 đứa trẻ mất tích ở các khu vực ao hồ, ruộng lúa, bến đò....Ảnh: ĐT

Ngoài ra, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc các bờ sông, ao hồ quanh nhà, các khu vực bến đò, sông Đáy, bãi bồi cạnh đê, các công trường...

Sau gần 3 ngày tìm kiếm, khoảng 9 giờ 30 ngày 25-9, lực lượng công an và người dân đã tìm thấy 3 cháu trong ngôi nhà hoang cách nhà các cháu khoảng 40 m ở thôn 12, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn. Tại thời điểm phát hiện các cháu không có dấu hiệu bị thương.

Sau 3 ngày tìm kiếm, các cháu nhỏ đã được tìm thấy đưa về gia đình. Ảnh: ĐT

Trao đổi với PV, anh Trần Văn Tuấn bố ruột của ba đứa trẻ mất tích cho biết, hàng ngày các cháu ở cùng bố và ông bà nội, các cháu vẫn tự do đi chơi ở khu gần nhà và chưa bao giờ đi chơi xa ra khỏi địa phương.

Các cháu rời khỏi nhà không mang theo bất cứ đồ vật gì nên đã huy động người thân đi tìm kiếm các cháu nhưng không có kết quả, vì thế anh đã đến trình báo cơ quan công an.

Sau khi được công an tìm thấy các cháu nhỏ, hiện sức khỏe các con bình thường và không có dấu hiệu hoang mang khi vừa được tìm thấy, anh Tuấn thông tin.

Công an huyện Kim Sơn động viên các cháu nhỏ. Ảnh: ĐT

“Các cháu kể sáng 22-9, các cháu đến nhà bạn (cách nhà ở của gia đình khoảng 40 m) chơi, nhưng sau đó gia đình người bạn đóng cửa về quê ngoại ở xã khác.

Tại thời điểm gia đình bạn khóa cửa nhưng không biết các cháu đang chơi ở tầng hầm ngôi nhà, vì thế các cháu không thể mở cửa, không tìm được lối ra của ngôi nhà bạn. Sau khi các cháu phát hiện bị mắc kẹt thì vẫn ở chơi trong nhà và tự nấu ăn tại nhà bạn.

Khi tìm thấy các cháu, tôi biết ơn chính quyền địa phương, công an đã hỗ trợ gia đình suốt những ngày vừa qua ", anh Tuấn bày tỏ.