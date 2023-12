Tìm thấy bé 2 tuổi sau 3 ngày mất tích: Công an đề nghị không suy diễn

Chiều 2-12, sau khi được tìm thấy, sức khỏe bé Đoàn Phúc An (2 tuổi, trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đang bình phục. Đây là điều kỳ diệu đã đến với bé và gia đình. Nhiều người dân đến nhà chúc mừng vợ chồng anh anh Đoàn Văn Lực và chị Lê Thị Huyền (bố mẹ của cháu An) đã tìm thấy con trai.

Sau 3 ngày mất tích, cháu Phúc An trong vòng tay của mẹ.

Theo các y bác sĩ của Trạm y tế phường Quỳnh Xuân, qua thăm khám cháu An có biểu hiện bị lạnh do khi tìm thấy cháu chỉ mặc một chiếc áo mỏng trong thời tiết rét lạnh. Ở chân cháu An vết xây xát có thể do cháu đi bộ trong cây cối, núi đồi. Khi ngủ cháu An có đôi lúc giật mình, có thể vẫn bị sợ sệt.

Tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi “hơn ba ngày qua bé An ở đâu?”. Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, sáng nay (2-12), lực lượng công an, nhân dân và gia đình đã tìm được cháu An. Công an thị xã Hoàng Mai đề nghị mọi người không thông tin, bình luận những nội dung chưa có căn cứ, gây hoang mang dư luận. Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Khu vực tìm thấy cháu Phúc An.

Như đã đưa tin, chiều 29-11, cả hai vợ chồng anh Lực bận đi làm nên đã gửi hai con cho bà nội trông. Khi thấy anh trai 8 tuổi đi ra cổng chơi, An cũng theo anh. Ít phút sau bà nội đi ra cổng thì không thấy cháu An đâu nên đã hỏi anh trai của cháu và đi tìm. Mặc dù bà nội đã nỗ lực đi tìm khắp ngõ xóm nhưng không thấy cháu An. Gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương và Công an phường Quỳnh Xuân. Công an thị xã Hoàng Mai đã ra thông báo truy tìm người mất tích.

Trong đêm, người dân trên địa bàn phường tham gia cùng với lực lượng công an và cơ quan chức năng tìm kiếm cháu An nhưng vẫn bặt vô âm tín. Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm cháu bé, đồng thời trích xuất camera dọc đường để tìm kiếm. Lúc 8 giờ 30 phút sáng 2-12, cháu An được tìm thấy nơi cách nhà khoảng 300m.

