Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Mỹ Lợi mất tích

(PLO)- Công an huyện Cần Đước tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của nam thanh niên nhảy cầu Mỹ Lợi.

Trưa 25-4, Công an huyện Cần Đước, Long An nhận tin báo của người dân phát hiện một thi thể giới tính nam trôi dạt vào giữa 2 xà lan đang neo đậu trên kênh Nước Mặn thuộc địa bàn Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Thi thể là nam giới mặc áo khoác màu đen, quần tây dài màu đen... đang trong giai đoạn phân hủy.

Bước đầu xác định nạn nhân tên NNBA (19 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin trước đó, vào trưa ngày 22-4, người dân đi đánh bắt cá gần cầu Mỹ Lợi nằm trên tuyến Quốc lộ 50 bắc qua sông Vàm Cỏ,nối địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An với thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, phát hiện một nam thanh niên nhảy từ trên cầu xuống sông.

Do khoảng cách xa nên khi chèo xuồng lại để ứng cứu thì thanh niên đã bị nước cuốn trôi.

Trước lúc nhảy xuống sông, nam thanh niên để lại tại mặt cầu một số giấy tờ cá nhân, gồm một giấy căn cước công dân, bằng lái xe máy và một giấy sở hữu xe máy.

Từ giấy tờ để lại, gia đình, bạn bè đã liên hệ với NNBA nhưng không liên lạc được nên đã truy tìm.

Thông tin từ gia đình NNBA cho biết, em A là sinh viên năm nhất, vừa làm vừa học, rồi bị ăn trộm lấy xe, A không dám về quê, điện thoại cho chị họ ở gần để mượn 500.000 đồng đón xe buýt về quê. Khi về tới cầu Mỹ Lợi thì đi bộ lên giữa cầu, lao mình xuống sông, lo sợ ba mẹ buồn vì chiếc xe là tiền vay mượn để mua cho em đi học ở TP.HCM.

HUỲNH DU