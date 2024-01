Tin công nghệ 23-1: Cách khôi phục ứng dụng và trò chơi đã xóa trên Android.

1. Apple đưa ra lời cảnh báo cho hàng triệu người dùng MacBook

Lỗ hổng mới có tên LeftoverLocals, được tìm thấy trong GPU do Apple, Qualcomm, AMD và Imagination sản xuất. Khi khai thác thành công, kẻ gian có thể đọc dữ liệu còn sót lại từ quá trình xử lý GPU.

Điều quan trọng là để khai thác được lỗ hổng, kẻ gian phải có quyền truy cập vật lý vào máy Mac của bạn, do đó, rủi ro sẽ thấp hơn so với các cuộc tấn công trực tuyến. Vì vậy, việc bảo vệ an toàn cho thiết bị sẽ giúp giảm thiểu tối đa khả năng bị tấn công.

Qualcomm đã phát hành bản vá, đồng thời khuyến khích người dùng nên áp dụng bản vá này càng sớm càng tốt. Tương tự, AMD cũng đang tiến hành sửa lỗi, dự kiến phát hành bản vá vào tháng 3-2024.

Apple xác nhận các bản sửa lỗi liên quan đến LeftoverLocals đã được tích hợp trong bộ xử lý M3 và A17 mới nhất. Lưu ý, lỗ hổng này không có trong bộ xử lý M3 trên các mẫu MacBook Pro mới của Apple.

2. Đánh giá ADATA XPG LANCER RGB DDR5-6000 C30

ADATA XPG LANCER RGB DDR5-6000 C30 có thiết kế gần như phiên bản DDR5-6000 C40. Sản phẩm được tích hợp hệ thống tản nhiệt riêng và có đèn RGB, hỗ trợ hầu hết các tiêu chuẩn bo mạch chủ hiện nay.

Kết quả thử nghiệm cho thấy, với độ trễ thấp hơn, các ứng dụng đã mở nhanh hơn mặc dù sự khác biệt này không quá lớn. Nếu bạn là một người ưu tiên tốc độ, đặc biệt là các công việc liên quan đến sản xuất hoặc cần hiệu suất nhanh thì việc chọn bộ kit tốc độ cao là một lựa chọn tối ưu.

Nhìn chung, với hiệu suất tốt trong phân khúc giá, ADATA XPG LANCER RGB DDR5 xứng đáng là một lựa chọn đáng để cân nhắc và được khuyến nghị sử dụng nếu bạn là một game thủ.

Thiết bị cung cấp các tùy chọn tốc độ cao, dung lượng cao và ánh sáng không quá lòe loẹt. Đặc biệt tương thích với các nền tảng Intel mới nhất, hỗ trợ XMP 3.0 để ép xung và ưu đãi bảo hành trọn đời từ XPG.

3. Microsoft bị hacker Nga tấn công

Microsoft cho biết hôm thứ Sáu hệ thống của họ đã bị tin tặc Nga xâm phạm và truy cập vào một "tỉ lệ rất nhỏ" tài khoản email của công ty.

Các tài khoản bị xâm nhập thuộc về các thành viên trong nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty, nhân viên trong bộ phận pháp lý và an ninh mạng…

Cuộc tấn công được phát động bởi Midnight Blizzard - nhóm tin tặc dày dạn kinh nghiệm của Nga, đứng sau vụ tấn công lớn nhằm vào công ty CNTT SolarWinds của Mỹ năm 2020, làm lộ thông tin nhạy cảm trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ.

Chia sẻ với Business Insider, người phát ngôn của Microsoft cho biết cuộc tấn công không phải là kết quả của lỗ hổng trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của Microsoft. “Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy tác nhân đe dọa có quyền truy cập vào môi trường khách hàng, hệ thống sản xuất, mã nguồn hoặc hệ thống AI.”

4. Cách khôi phục ứng dụng và trò chơi đã xóa trên Android

Nếu vô tình xóa nhầm ứng dụng và trò chơi yêu thích trên Android, bạn có thể dễ dàng khôi phục bằng mẹo nhỏ sau đây.

Đầu tiên, bạn hãy mở Google Play trên điện thoại Android, nhấn vào ảnh đại diện ở góc trên bên phải.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần chọn Manage apps and device (quản lý ứng dụng và thiết bị) - Manage (quản lý) - Not Installed (chưa cài đặt).

Cuối cùng, bạn chỉ cần đánh dấu vào những ứng dụng và trò chơi cần khôi phục rồi nhấn vào biểu tượng Download (tải xuống). Lưu ý, người dùng có thể chọn nhiều ứng dụng cùng lúc để tiết kiệm thời gian.

