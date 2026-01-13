Tin công nghệ 13-1: Elon Musk nói gì khi Apple hợp tác với Google Gemini?

(PLO)- Tin công nghệ 13-1 sẽ có các nội dung như Elon Musk nói gì khi Apple hợp tác với Google Gemini?, vì sao smartphone cao cấp được nhiều người chọn làm quà tết? Home Companion và tham vọng giảm gánh nặng việc nhà, Apple là nhà sản xuất smartphone có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.

1. Elon Musk nói gì khi Apple hợp tác với Google Gemini?

Elon Musk vừa công khai chỉ trích mối quan hệ hợp tác mới giữa Apple và Google liên quan đến trí tuệ nhân tạo, cho rằng thỏa thuận này thể hiện sự “tập trung quyền lực không hợp lý”. Phản ứng của Musk được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Google xác nhận Gemini sẽ tham gia phát triển các tính năng mới cho Siri.

Cụ thể, tài khoản Tin tức của Google trên mạng xã hội X cho biết hãng đã thiết lập quan hệ đối tác nhiều năm với Apple, trong đó cơ sở hạ tầng và mô hình AI của Google sẽ được sử dụng để hỗ trợ Siri cũng như các mô hình nền tảng AI của Apple.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ, bởi đây là lần đầu Apple công khai mở rộng vai trò của Gemini trong hệ sinh thái AI của mình.

Sau thông báo đó, Elon Musk đã phản hồi trực tiếp trên X, gọi sự hợp tác giữa Apple và Google là biểu hiện của việc Google đang nắm giữ quá nhiều quyền lực. Theo Musk, việc các tập đoàn lớn bắt tay trong lĩnh vực AI có thể làm suy giảm tính cạnh tranh của thị trường.

Phản ứng gay gắt của Musk cho thấy cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực AI, đặc biệt xoay quanh các trợ lý ảo và hệ sinh thái di động, đang bước sang giai đoạn căng thẳng hơn, khi các thỏa thuận giữa những “ông lớn” ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường.

2. Vì sao smartphone cao cấp được nhiều người chọn làm quà tết?

Thay vì ưu tiên những món quà mang tính trưng bày hoặc biểu trưng hình thức, nhiều người hướng đến các sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài, gắn liền với công việc và trải nghiệm cá nhân. Trong bối cảnh đó, smartphone cao cấp bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong danh sách quà tặng cuối năm.

Khác với smartphone phổ thông, các dòng máy như Vertu Agent Q, Metavertu 2 Max hay Quantum Flip được phát triển theo hướng kết hợp giữa chế tác thủ công và công nghệ hiện đại.

Tin công nghệ 13-1: Quantum Flip nổi bật với thiết kế gập và kiểu dáng sang trọng.

Ở góc độ sử dụng, mỗi dòng máy phục vụ một nhóm nhu cầu khác nhau. Metavertu 2 Max tập trung vào khả năng bảo mật và vận hành độc lập, Quantum Flip hướng đến sự linh hoạt cho người thường xuyên di chuyển, trong khi Agent Q được nhấn mạnh ở trải nghiệm cơ khí và thao tác vật lý. Đây là những yếu tố được xem là phù hợp với nhóm quà tặng mang tính cá nhân hóa cao, thay vì đại trà.

Tuy nhiên, với các thiết bị công nghệ cao cấp, nguồn gốc và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm là yếu tố không thể bỏ qua. Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, thiết bị không rõ xuất xứ hoặc không được kích hoạt đầy đủ có thể bị hạn chế chức năng, làm giảm đáng kể giá trị sử dụng.

3. Home Companion và tham vọng giảm gánh nặng việc nhà

Tại sự kiện The First Look 2026 ở CES 2026, Samsung giới thiệu khái niệm Home Companion như một cách tiếp cận mới đối với thiết bị gia dụng. Thay vì đơn thuần là công cụ thực hiện từng tác vụ riêng lẻ, các thiết bị trong hệ sinh thái này được thiết kế để tương tác, ghi nhận thói quen và chủ động hỗ trợ người dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong khu trưng bày, Samsung mô tả một ngôi nhà nơi các thiết bị có thể “thấy, nghe và gợi ý”. Tủ lạnh, robot hút bụi, máy giặt hay lò nướng không còn hoạt động độc lập mà kết nối với nhau thông qua AI và nền tảng quản lý chung. Mục tiêu là giảm bớt các thao tác thủ công, giúp người dùng dành ít thời gian hơn cho việc nhà.

Ở khu vực bếp, các dòng tủ lạnh Bespoke AI được tích hợp khả năng nhận diện thực phẩm và theo dõi thói quen sử dụng. Từ dữ liệu đó, hệ thống có thể hỗ trợ quản lý nguyên liệu, gợi ý mua sắm hoặc đề xuất cách sử dụng phù hợp hơn, thay vì chỉ đóng vai trò bảo quản. Việc điều khiển bằng giọng nói và hiển thị thông tin trực tiếp trên màn hình cũng giúp thao tác trong bếp trở nên liền mạch hơn.

Khái niệm Home Companion không chỉ dừng ở nấu nướng. Các thiết bị giặt sấy và chăm sóc quần áo được thiết kế để tự đánh giá khối lượng, chất liệu và mức độ bẩn, từ đó điều chỉnh quy trình vận hành. Việc đồng bộ cài đặt giữa máy giặt và tủ chăm sóc quần áo giúp quá trình xử lý sau giặt diễn ra liên tục, hạn chế các bước thủ công.

Ở mảng dọn dẹp, robot hút bụi ứng dụng AI được giới thiệu với khả năng nhận diện đồ vật, bề mặt và chất lỏng, qua đó điều chỉnh cách làm sạch phù hợp với từng không gian.

4. Apple là nhà sản xuất smartphone có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu

Dữ liệu mới từ Counterpoint cho thấy Apple chiếm 20% thị phần smartphone toàn cầu, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, một con số hiếm thấy với các hãng ở nhóm dẫn đầu.

Đà tăng trưởng của Apple trong năm 2025 đến từ sự mở rộng mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi và nhóm thị trường quy mô trung bình. Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm giúp hãng tiếp cận được nhiều phân khúc người dùng hơn, thay vì chỉ tập trung vào nhóm cao cấp như trước.

Trong đó, dòng iPhone 17 tạo được sức hút rõ rệt trong quý IV sau khi ra mắt, còn iPhone 16 tiếp tục duy trì doanh số tốt tại Nhật Bản, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Một yếu tố khác được giới phân tích nhắc đến là chu kỳ nâng cấp thiết bị sau giai đoạn COVID. Khi lượng lớn người dùng mua điện thoại trong giai đoạn dịch bệnh bắt đầu bước vào thời điểm cần thay thế thiết bị, nhu cầu thị trường được kích hoạt trở lại, tạo thuận lợi cho các hãng có hệ sinh thái ổn định như Apple.

Trong bức tranh chung của thị trường smartphone, Apple hiện dẫn đầu về thị phần, theo sau là Samsung với 19%. Tuy vẫn giữ vị trí thứ hai, Samsung chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 5%, thấp hơn đáng kể so với đối thủ lớn nhất.

Các nhà sản xuất Trung Quốc như Xiaomi, vivo và OPPO tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng máy xuất xưởng toàn cầu, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng smartphone.

Ảnh: TIỂU MINH

