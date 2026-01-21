Tin công nghệ 21-1: Sau Asus, liệu OnePlus có phải là hãng tiếp theo rút khỏi thị trường smartphone?

(PLO)- Tin công nghệ 21-1 sẽ có các nội dung như Sau Asus, liệu OnePlus có phải là hãng tiếp theo rút khỏi thị trường smartphone? Mẫu smartphone giá rẻ này vừa lập kỉ lục bán 30.000 máy trong 3 ngày, hãng điện thoại Android nào được yêu thích nhất năm 2025?

1. Sau Asus, liệu OnePlus có phải là hãng tiếp theo rút khỏi thị trường smartphone?

Sau thông tin Asus xác nhận thu hẹp mảng điện thoại, thị trường tiếp tục xôn xao trước báo cáo cho rằng OnePlus có thể đóng cửa do doanh số sụt giảm. Tuy nhiên, đại diện OnePlus đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định hoạt động của hãng tại Ấn Độ vẫn diễn ra bình thường.

Cụ thể, ông Robin Liu, Giám đốc điều hành OnePlus Ấn Độ, cho biết các tin đồn về việc OnePlus “giải thể” là không chính xác. Theo ông, OnePlus Ấn Độ vẫn tiếp tục kinh doanh như kế hoạch, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng hãng sắp rút khỏi thị trường.

Những đồn đoán xuất phát từ một báo cáo phân tích cho rằng hiệu suất kinh doanh của OnePlus thời gian qua không khả quan. Dữ liệu được dẫn từ Omdia Research cho thấy doanh số smartphone OnePlus giảm hơn 20% trong giai đoạn 2023–2024, trong khi công ty mẹ Oppo lại ghi nhận mức tăng trưởng trong cùng kỳ.

Báo cáo cũng nêu rằng OnePlus tập trung phần lớn doanh số tại Trung Quốc và Ấn Độ, chiếm khoảng 74% tổng lượng máy bán ra, nhưng thị phần tại hai thị trường này chỉ lần lượt khoảng 1,6% và 3,9%. Ngoài ra, hãng được cho là đã mất một số hợp đồng với nhà mạng, cắt giảm nhân sự tại Mỹ và châu Âu, đồng thời bị một số nhà bán lẻ ngừng phân phối do biên lợi nhuận thấp.

Tổng hợp các yếu tố trên đã dẫn đến nhận định rằng OnePlus có thể thu hẹp hoặc rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phát biểu chính thức của ông Robin Liu chỉ đề cập đến hoạt động của OnePlus tại Ấn Độ. Tình hình ở các thị trường khác hiện chưa có xác nhận từ đại diện khu vực, vì vậy chưa thể kết luận về bức tranh toàn cầu của hãng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thị trường smartphone đã chứng kiến nhiều tên tuổi rời cuộc chơi như HTC, BlackBerry hay LG.

Tin công nghệ 21-1: Các hãng sản xuất smartphone đang cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: TIỂU MINH

2. Mẫu smartphone giá rẻ này vừa lập kỉ lục bán 30.000 máy trong 3 ngày

Thành tích này đã giúp Redmi Note 15 Series trở thành một trong những smartphone tầm trung được quan tâm nhiều nhất dịp cận Tết 2026.

Đáng chú ý, phiên bản Redmi Note 15 Pro 5G ghi nhận mức tăng trưởng hơn 86% so với thế hệ tiền nhiệm, cho thấy xu hướng người dùng sẵn sàng chi thêm để lựa chọn các phiên bản cao cấp hơn, thay vì chỉ tập trung vào mức giá thấp.

Điểm nhấn lớn nhất trên Note 15 Series là chuẩn độ bền mới, được cải tiến từ cấu trúc bên trong đến vật liệu hoàn thiện, nhằm tăng khả năng chịu va đập và độ ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài. Song song đó là chính sách hậu mãi với thời gian bảo hành lên đến 4 năm và các gói bảo vệ mở rộng.

Redmi Note 15 Series có độ bền tương đối cao.

Về cấu hình, Redmi Note 15 Series được trang bị màn hình AMOLED độ sáng cao, camera AI 200 MP hỗ trợ quay video 4K, vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4 hoặc MediaTek Dimensity 7400-Ultra tùy phiên bản. Máy đi kèm pin dung lượng lớn lên đến 6.580 mAh, hỗ trợ sạc nhanh HyperCharge công suất tối đa 100 W.

Tại Việt Nam, Note 15 Series có giá từ 5,99 triệu đồng đến 12,99 triệu đồng, với nhiều lựa chọn cấu hình. Đi kèm theo đó là các chương trình ưu đãi dịp Tết lên đến 5 triệu đồng, nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong mùa cao điểm.

Tin công nghệ 21-1: Redmi Note 15 Series đạt doanh số kỉ lục.

3. Hãng điện thoại Android nào được yêu thích nhất năm 2025?

Kết quả khảo sát mới do Android Authority thực hiện cho thấy Samsung tiếp tục giữ vị trí hãng Android được người dùng đánh giá cao nhất trong năm 2025, vượt qua nhiều đối thủ quen thuộc như Google, OnePlus…

Năm nay, Samsung giành chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, cho thấy sức hút bền bỉ của hãng dù thị trường Android ngày càng cạnh tranh.

Theo đó, lợi thế lớn nhất của Samsung đến từ danh mục sản phẩm trải rộng ở nhiều phân khúc, từ phổ thông, tầm trung cho đến cao cấp. Người dùng đánh giá cao sự ổn định, độ hoàn thiện phần cứng, cũng như chính sách cập nhật phần mềm dài hạn mà Samsung đang áp dụng cho nhiều dòng máy, đặc biệt là series Galaxy S và Galaxy A.

Xếp sau Samsung là Google, với dòng Pixel tiếp tục nhận được nhiều thiện cảm nhờ trải nghiệm Android thuần, khả năng chụp ảnh và các tính năng AI độc quyền. Tuy nhiên, hạn chế về thị trường phân phối và số lượng mẫu máy khiến Google chưa thể bứt phá về số phiếu bầu.

Ở các vị trí tiếp theo, Xiaomi và OnePlus vẫn giữ được lượng người ủng hộ ổn định. Xiaomi được đánh giá cao ở yếu tố cấu hình và giá bán, trong khi OnePlus tiếp tục ghi điểm với hiệu năng và trải nghiệm mượt mà, dù không còn tạo ra nhiều đột phá như giai đoạn trước.

Đáng chú ý, cuộc khảo sát cũng cho thấy người dùng ngày càng quan tâm đến các yếu tố lâu dài như hỗ trợ cập nhật, độ ổn định và hệ sinh thái, thay vì chỉ chạy theo thông số cấu hình. Đây được xem là lý do giúp Samsung duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều năm liên tiếp.

Kết quả bình chọn năm 2025 phản ánh sự trưởng thành của thị trường Android, khi người dùng có xu hướng ưu tiên trải nghiệm tổng thể và giá trị sử dụng lâu dài.

Tin công nghệ 21-1: Samsung dẫn đầu bình chọn hãng Android được yêu thích nhất năm 2025.

