Tin công nghệ 14-1: Làm việc 4 ngày/tuần có thể giúp tăng năng suất.

1. Làm việc 4 ngày/tuần có thể giúp tăng năng suất

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được doanh nghiệp đầu tư mạnh để nâng cao năng suất, nhưng không phải nhân viên nào cũng sẵn sàng đón nhận.

Một góc nhìn mới cho rằng tuần làm việc 4 ngày có thể là cách để giảm sự kháng cự đó, khi người lao động nhìn thấy lợi ích trực tiếp từ AI.

Trong nhiều doanh nghiệp, AI được kỳ vọng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, nhưng trên thực tế, việc triển khai công nghệ này thường vấp phải tâm lý dè dặt từ chính người lao động. Nỗi lo phổ biến nhất là AI sẽ thay thế công việc hoặc khiến nhịp làm việc trở nên căng thẳng hơn. Không ít lãnh đạo thừa nhận rằng dù công cụ đã sẵn sàng, con người mới là rào cản lớn nhất.

Theo một số chuyên gia, vấn đề không nằm ở bản thân AI mà ở cách lợi ích từ công nghệ này được phân bổ. Nếu AI chỉ giúp doanh nghiệp làm nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, nhân viên khó có lý do để ủng hộ. Ngược lại, nếu năng suất tăng lên được chuyển hóa thành thời gian nghỉ nhiều hơn, thái độ của người lao động có thể thay đổi.

Tuần làm việc 4 ngày được xem là một phương án khả thi. Khi AI hỗ trợ xử lý các công việc lặp lại và tốn thời gian, khối lượng công việc trong 5 ngày có thể được hoàn thành trong 4 ngày mà không làm giảm hiệu quả. Điều này giúp nhân viên cảm nhận rõ ràng rằng công nghệ đang phục vụ họ, chứ không chỉ phục vụ mục tiêu lợi nhuận.

Thực tế, các thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày tại nhiều quốc gia cho thấy năng suất không giảm, thậm chí cải thiện, trong khi mức độ hài lòng và sức khỏe tinh thần của người lao động tăng lên.

2. Viettel đứng đầu tại 7/10 thị trường đầu tư nước ngoài

Khi ngành viễn thông thế giới bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm, nhiều tập đoàn lớn thu hẹp hoạt động quốc tế để bảo toàn lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, việc một doanh nghiệp Việt Nam duy trì tăng trưởng hai chữ số suốt nhiều năm và giữ vị trí dẫn đầu tại 7 thị trường được xem là điểm đáng chú ý.

Theo các báo cáo quốc tế được công bố tại Hội nghị Di động Thế giới 2025, doanh thu viễn thông toàn cầu chỉ được dự báo tăng quanh mức dưới 3% mỗi năm.

Tại nhiều thị trường phát triển, tăng trưởng gần như đi ngang, trong khi áp lực chi phí đầu tư, lạm phát và cạnh tranh ngày càng lớn. Không ít tập đoàn viễn thông đã phải thoái vốn hoặc thu hẹp hiện diện ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, Viettel công bố mức tăng trưởng 23,9% tại các thị trường nước ngoài trong năm 2025, cao hơn nhiều lần so với mức trung bình của ngành. Doanh thu khối thị trường quốc tế đạt 3,34 tỉ USD, đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp duy trì tăng trưởng hai chữ số.

Tổng số thuê bao di động quốc tế của Viettel đạt 56 triệu, vượt quy mô thuê bao trong nước. Trong 10 thị trường đầu tư, Viettel đang giữ vị trí số một tại 7 quốc gia, gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Burundi, Haiti và Mozambique.

Kết quả này cho thấy, trong bối cảnh ngành viễn thông toàn cầu đang tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới, mô hình đầu tư dài hạn tại các thị trường đang phát triển vẫn có thể mang lại hiệu quả nếu được triển khai đúng cách.

3. OPPO ra mắt Watch S và Pad 5 tại Việt Nam

Watch S là mẫu smartwatch mới với thiết kế thân thép không gỉ mỏng 8,9 mm, trọng lượng 35 g, cho phép người dùng sử dụng trong thời gian dài mà vẫn thoải mái. Thiết bị sử dụng màn hình AMOLED 1,46 inch, độ sáng cao, đủ đáp ứng nhu cầu quan sát ngoài trời.

Về tính năng, Watch S hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập, trong đó có các bộ môn phổ biến như chạy bộ, cầu lông, tennis hay bơi lội. Hệ thống GPS băng tần kép được tích hợp nhằm cải thiện độ chính xác khi theo dõi vận động ngoài trời.

Ở mảng sức khỏe, thiết bị có thể đo nhịp tim, SpO2, nhiệt độ cổ tay và có thêm tính năng điện tâm đồ ECG, cho phép người dùng theo dõi dữ liệu sức khỏe cơ bản theo thời gian.

Song song với smartwatch, OPPO cũng giới thiệu Pad 5 phiên bản màn hình nhám. Thiết bị sử dụng màn hình 12,1 inch độ phân giải 2.8K, được xử lý bề mặt nhằm giảm phản xạ ánh sáng, giúp nhìn rõ hơn trong môi trường nhiều nguồn sáng.

Pad 5 được định vị cho nhu cầu học tập và làm việc, với pin dung lượng 10.050 mAh và thời lượng sử dụng dài. Máy hỗ trợ bút cảm ứng Pencil 2R, đi kèm các công cụ ghi chú và xử lý văn bản có yếu tố AI, cho phép tóm tắt nội dung, chỉnh sửa chữ viết tay và sắp xếp ghi chú nhanh hơn.

Việc giới thiệu đồng thời Watch S và Pad 5 cho thấy OPPO đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ngoài smartphone. Thay vì tập trung vào cấu hình hay thông số, cả hai sản phẩm đều nhắm đến trải nghiệm sử dụng thực tế, từ theo dõi sức khỏe, luyện tập cho đến học tập và làm việc di động.

4. Bitcoin vượt mốc 93.000 USD

Giá Bitcoin vừa vượt mốc 93.000 USD, khiến thị trường tiền số sôi động trở lại. Tuy nhiên, đà tăng nhanh này cũng làm dấy lên lo ngại rằng những nhà đầu tư mới mua có thể gặp rủi ro nếu giá quay đầu giảm.

Trong những ngày gần đây, Bitcoin tăng mạnh nhờ tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính toàn cầu. Khi lạm phát tại Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt, dòng tiền quay trở lại các tài sản có mức rủi ro cao, trong đó có tiền mã hóa. Việc Bitcoin vượt mốc 93.000 USD khiến nhiều người kỳ vọng giá sẽ sớm tiến tới những mức cao hơn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hưởng lợi từ đợt tăng này. Theo các nhà phân tích, những người mua Bitcoin từ sớm ở mức giá thấp đã có sẵn lợi nhuận và có thể bán ra bất cứ lúc nào. Ngược lại, những người mới tham gia khi giá đã tăng cao dễ rơi vào thế bất lợi nếu thị trường điều chỉnh.

Thực tế cho thấy, mỗi khi Bitcoin tăng nhanh trong thời gian ngắn, áp lực bán thường xuất hiện ngay sau đó. Nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời, khiến giá có thể giảm mạnh trong thời gian ngắn. Nếu điều này xảy ra, người mua ở vùng giá cao sẽ là nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng hơn, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường. Bitcoin vẫn là tài sản có biến động lớn, và việc mua vào khi giá đã tăng mạnh mà không có kế hoạch rõ ràng có thể dẫn đến thua lỗ.

Việc giá Bitcoin vượt 93.000 USD mang lại nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro, nhất là với những người đến sau.

