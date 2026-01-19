Tin công nghệ 19-1: Cách hạn chế email quảng cáo chỉ với một cú chạm

(PLO)- Tin công nghệ 19-1 sẽ có các nội dung như cách hạn chế email quảng cáo chỉ với một cú chạm, sau hai năm gia nhập thị trường, mạng di động FPT giờ ra sao?, MediaTek công bố hệ sinh thái WiFi 8 với Filogic 8000.

1. Cách hạn chế email quảng cáo chỉ với một cú chạm

Google vừa bổ sung một tính năng mới, cho phép người dùng Gmail quản lý email quảng cáo dễ dàng hơn, trong bối cảnh hộp thư đến ngày càng bị “bủa vây” bởi các bản tin, thông báo khuyến mãi và email tiếp thị.

Trước đây, để ngừng nhận email quảng cáo, bạn phải tìm trong email liên kết unsubscribe (hủy đăng ký), việc này khá mất thời gian và phiền phức.

Hiện tại, Google đã cho phép người dùng ngừng nhận email quảng cáo chỉ với một cú chạm. Cụ thể, bạn chỉ cần truy cập vào Gmail, sau đó nhấn vào nút Manage subscriptions (quản lý lượt đăng ký) trong khung bên trái. Tại đây, Gmail sẽ tự động liệt kê tất cả những email quảng cáo, nếu không muốn nhận, người dùng chỉ cần nhấn unsubscribe (hủy đăng ký).

Tin công nghệ 19-1: Cách ngừng nhận email quảng cáo chỉ với một cú chạm. Ảnh: TIỂU MINH

Vì sao Apple khuyên người dùng iPhone nên khởi động lại ngay lập tức? (PLO)- Không cần cài ứng dụng lạ hay nhấn vào liên kết đáng ngờ, iPhone vẫn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công tinh vi.

2. Sau hai năm gia nhập thị trường, mạng di động FPT giờ ra sao?

Vừa qua, Mạng di động FPT đã tổ chức một hoạt động dành cho khách hàng tại TP.HCM, đánh dấu 2 năm tham gia thị trường viễn thông di động. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh việc quản lý thông tin thuê bao và chuẩn hóa dữ liệu người dùng đang được cơ quan quản lý siết chặt hơn.

Thay vì phải xác minh thủ công như trước đây, người dùng khi đăng ký SIM FPT chỉ cần xác thực bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. Việc này được kỳ vọng giúp chuẩn hóa dữ liệu thuê bao, hạn chế tình trạng SIM không chính chủ và đáp ứng các yêu cầu quản lý theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể dễ dàng đăng ký, quản lý thông tin thuê bao và theo dõi các dịch vụ trực tuyến. Cách làm này được đánh giá là phù hợp với xu hướng số hóa trong lĩnh vực viễn thông, đồng thời giảm bớt thủ tục giấy tờ cho người sử dụng.

Theo đại diện đơn vị, sau giai đoạn 2 năm đầu hoạt động, công ty hiện đang rà soát và điều chỉnh lại các gói dịch vụ, đồng thời hoàn thiện các tiện ích số liên quan đến quản lý thuê bao. Song song với các hoạt động tại chương trình, đơn vị còn tiến hành trao quà cho một cơ sở nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Tin công nghệ 19-1: Mạng di động FPT trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3. MediaTek công bố hệ sinh thái WiFi 8 với Filogic 8000

Tại sự kiện CES 2026 vừa qua, MediaTek đã giới thiệu dòng chipset Filogic 8000, bộ giải pháp được thiết kế để hỗ trợ chuẩn WiFi 8.

Theo MediaTek, sự gia tăng nhanh chóng của thiết bị kết nối, từ smartphone, máy tính, TV đến các hệ thống IoT, đang khiến mạng WiFi dễ rơi vào tình trạng nhiễu, độ trễ cao và kết nối thiếu ổn định. WiFi 8 được xây dựng để giải quyết các vấn đề này, với trọng tâm là độ tin cậy, khả năng phản hồi nhanh và hiệu quả năng lượng, đặc biệt trong các kịch bản ứng dụng liên quan đến AI.

Filogic 8000 hướng đến việc cải thiện cách các điểm truy cập WiFi phối hợp với nhau, giảm nhiễu khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời, đồng thời mở rộng phạm vi phủ sóng và duy trì kết nối ổn định ở khu vực rìa mạng.

MediaTek cho biết các giải pháp WiFi 8 của hãng không chỉ nhắm đến thiết bị mạng như modem hay điểm truy cập, mà còn được thiết kế cho thiết bị đầu cuối, bao gồm laptop, TV, thiết bị phát trực tuyến và các nền tảng AI PC trong tương lai.

Theo lộ trình công bố, các chipset Filogic 8000 đầu tiên dự kiến sẽ được đưa ra thị trường vào cuối năm nay, phục vụ các thiết bị cao cấp hỗ trợ WiFi 8.

Tin công nghệ 19-1: Chip mới cho WiFi 8.

Thông tin quan trọng về hộ chiếu mà bạn cần biết trong năm 2026 (PLO)- Từ giữa năm 2026, việc sử dụng hộ chiếu sẽ có những thay đổi quan trọng mà không phải ai cũng để ý. Nếu không nắm rõ, người dân có thể gặp rắc rối khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.