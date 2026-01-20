Doanh nghiệp Việt đang chi tiền cho một việc trước đây ít ai để ý

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu chủ động bỏ tiền để theo dõi, phát hiện và xử lý rủi ro an ninh mạng ngay từ sớm, thay vì chờ đến lúc “có chuyện” mới xoay xở.

Nguyên nhân đến từ thực tế hạ tầng CNTT của doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phức tạp. Hệ thống không còn giới hạn trong văn phòng mà trải rộng trên nhiều nền tảng khác nhau, từ máy chủ nội bộ, dịch vụ đám mây đến thiết bị cá nhân của nhân viên. Khi số lượng điểm kết nối tăng lên, nguy cơ phát sinh sự cố cũng theo đó gia tăng, trong khi việc kiểm soát theo cách thủ công gần như không còn hiệu quả.

Theo nghiên cứu mới của Kaspersky thực hiện tại 16 quốc gia và khu vực, trong đó có Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp tham gia khảo sát đều chưa có bộ phận chuyên trách theo dõi an ninh mạng, nhưng đã lên kế hoạch xây dựng trong thời gian tới. Điều này cho thấy an ninh mạng đang được nhìn nhận như một phần không thể thiếu trong vận hành doanh nghiệp, thay vì chỉ là hạng mục hỗ trợ kỹ thuật.

Nhiều doanh nghiệp bắt đầu chú trọng đến việc xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng (SOC). Ảnh: Kaspersky

Trên phạm vi toàn cầu, mục tiêu phổ biến khi doanh nghiệp đầu tư bài bản cho an ninh mạng là nâng cao mức độ an toàn và đối phó hiệu quả hơn với các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Tại Việt Nam, nhu cầu này còn rõ rệt hơn khi nhiều doanh nghiệp cho rằng việc phát hiện sự cố trễ là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại lớn về vận hành và uy tín.

Một xu hướng đáng chú ý là nhu cầu theo dõi hệ thống liên tục. Thay vì kiểm tra định kỳ hoặc phản ứng khi có cảnh báo rõ ràng, doanh nghiệp muốn nắm được tình trạng hệ thống theo thời gian thực. Cách làm này giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và hạn chế sự cố lan rộng, đặc biệt trong môi trường vận hành 24/7.

Dù công nghệ đóng vai trò quan trọng, doanh nghiệp Việt vẫn đặt nhiều niềm tin vào yếu tố con người. Các công cụ có thể tự động thu thập và phân tích dữ liệu, nhưng việc đánh giá mức độ nghiêm trọng và đưa ra quyết định xử lý phù hợp vẫn cần đến đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm.

Theo các chuyên gia, công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi đi kèm quy trình rõ ràng và đội ngũ đủ năng lực để vận hành và cải tiến liên tục.

