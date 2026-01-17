Tin công nghệ 17-1: Những thiết bị thông minh đáng mua dịp cuối năm.

(PLO)- Tin công nghệ 17-1 sẽ có các nội dung như những thiết bị thông minh đáng mua dịp cuối năm, trải nghiệm thiết bị âm thanh Sony tại Sony Sound Fest, ChatGPT sẽ sớm hiển thị quảng cáo.

1. Những thiết bị thông minh đáng mua dịp cuối năm

Redmi Buds 8 Lite là mẫu tai nghe không dây hướng đến nhóm người dùng phổ thông, cần sự tiện lợi và ổn định. Sản phẩm được trang bị driver 12,4 mm với màng loa titanium, cho chất âm cân bằng, phù hợp từ học tập, làm việc đến giải trí.

Tai nghe hỗ trợ chống ồn chủ động với mức giảm tiếng ồn lên đến 42 dB, giúp hạn chế đáng kể tiếng ồn môi trường. Đi kèm theo đó là hệ thống hai micro kết hợp thuật toán AI lọc nhiễu giúp cải thiện chất lượng đàm thoại, kể cả khi sử dụng ngoài trời có gió.

Tổng thời lượng sử dụng lên đến 36 giờ khi dùng kèm hộp sạc, đáp ứng nhu cầu nghe nhạc liên tục trong nhiều ngày. Hiện mẫu tai nghe này đang được bán với giá 790.000 đồng.

Nếu không thích sử dụng tai nghe, bạn có thể chọn mua kính thông minh Mijia Smart Audio Glasses. Thiết bị được tích hợp loa và micro trên gọng kính, cho phép bạn nghe nhạc, gọi điện mà không cần đeo tai nghe, đồng thời vẫn giữ được khả năng nhận biết âm thanh xung quanh.

Sản phẩm có thiết kế gọn nhẹ với gọng mỏng khoảng 5 mm, phù hợp để đeo trong thời gian dài. Hệ thống 4 micro hỗ trợ lọc tạp âm, giảm tiếng gió, cùng chế độ riêng tư giúp hạn chế rò rỉ âm thanh ra môi trường xung quanh. Thời lượng pin lên đến 13 giờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng suốt cả ngày.

Kính thông minh Mijia Smart Audio Glasses có giá chỉ từ 5,9 triệu đồng.

Với các gia đình sống tại đô thị, Mijia Smart Air Purifier Max là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu cải thiện chất lượng không khí. Thiết bị có khả năng lọc hiệu quả cho không gian lên đến 108 m², sử dụng hệ thống quạt và lõi lọc kép để nâng cao hiệu suất làm sạch.

Máy được trang bị hệ thống lọc nhiều lớp kết hợp đèn UV-C và các cảm biến theo dõi chất lượng không khí, cho phép hiển thị trực quan thông số môi trường trên màn hình LCD. Người dùng cũng có thể điều khiển và giám sát thiết bị từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Mijia Smart Air Purifier Max hiện được bán với giá 10,9 triệu đồng.

2. Trải nghiệm thiết bị âm thanh Sony tại Sony Sound Fest

Trong hai ngày 17 và 18-1, sự kiện trải nghiệm thiết bị âm thanh Sony Sound Fest sẽ được tổ chức tại cửa hàng Minh Tuấn Mobile, phường Tân Định, TP.HCM. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tìm hiểu và mua sắm thiết bị giải trí gia đình tăng cao vào thời điểm cận Tết.

Theo đó, sự kiện được xây dựng theo hình thức trải nghiệm trực tiếp tại điểm bán. Người tham gia có thể tiếp cận và dùng thử các thiết bị âm thanh như loa và tai nghe trong không gian mở, thay vì chỉ quan sát sản phẩm trưng bày. Mục tiêu chính là giúp người dùng có thêm cơ sở đánh giá trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ bố trí một số hoạt động tương tác đơn giản xoay quanh chủ đề âm nhạc. Người tham gia hoàn thành các hoạt động này sẽ nhận các vật phẩm lưu niệm theo chủ đề Tết. Ngoài ra, một chương trình bốc thăm may mắn dự kiến được tổ chức vào cuối ngày 18-1, với các phần quà là thiết bị âm thanh.

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện trải nghiệm công nghệ dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026, tập trung vào việc đưa sản phẩm đến gần người dùng thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp tại điểm bán.

3. ChatGPT sẽ sớm hiển thị quảng cáo

OpenAI vừa xác nhận sẽ hiển thị quảng cáo trên các gói ChatGPT Free và ChatGPT Go trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên ChatGPT có quảng cáo kể từ khi ra mắt vào năm 2022, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong mô hình hoạt động của nền tảng này.

Cùng với thông báo mở rộng ChatGPT Go ra toàn cầu, OpenAI cho biết việc đưa quảng cáo vào các gói miễn phí nhằm giúp dịch vụ AI tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Trong khi đó, các gói trả phí như Plus, Pro, Business và Enterprise sẽ không có quảng cáo.

Theo OpenAI, giai đoạn đầu quảng cáo sẽ được thử nghiệm tại Mỹ và chỉ áp dụng cho người dùng trưởng thành sử dụng ChatGPT Free và Go. Quảng cáo không ảnh hưởng đến nội dung trả lời của ChatGPT và được hiển thị tách biệt, có nhãn rõ ràng để người dùng dễ nhận biết.

Hình thức quảng cáo đầu tiên là quảng cáo xuất hiện ở cuối câu trả lời, khi nội dung hội thoại có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ được tài trợ. Ví dụ, nếu người dùng hỏi về địa điểm du lịch, ChatGPT có thể hiển thị quảng cáo khách sạn hoặc dịch vụ lưu trú tại khu vực đó.

Người dùng có thể xem lý do vì sao quảng cáo xuất hiện hoặc gửi phản hồi để ẩn quảng cáo không phù hợp. OpenAI cho biết sẽ không hiển thị quảng cáo liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như sức khỏe, sức khỏe tâm thần hoặc chính trị.

