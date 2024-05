Tin nhân sự mới: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Trong tuần từ 13-5 đến 18-5, các bộ, ngành, địa phương đã bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động nhiều vị trí cán bộ.

+ Tại Hà Nội: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối hôm 15-5 đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với hai Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Cụ thể là Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Vũ Trí Thắng và Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Vũ Đức Tú.

+ Tại Bộ Y tế: Bộ này đã công bố quyết định giao phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương cho ông Phạm Ngọc Đông, Phó Giám đốc bệnh viện này, đến khi kiện toàn về nhân sự.

Bộ Y tế cũng thống nhất để ông Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thôi phụ trách, điều hành bệnh viện từ ngày 15-5.

+ Tại TP.HCM: Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Thành Đoàn TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022-2027, diễn ra ngày 13-5, anh Ngô Minh Hải, phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn được bầu làm Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, nhiệm kỳ 2022-2027.

Anh Ngô Minh Hải, sinh năm 1987 tại TPHCM. Trình độ cử nhân công nghệ sinh học, thạc sĩ ngành quản lý công, cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Tại Thành Đoàn, anh Ngô Minh Hải làm lãnh đạo các ban Tổ chức (nay là Tổ chức - Kiểm tra), Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, trước khi được bầu làm Phó Bí thư Thành Đoàn hồi tháng 11-2017.

. Cũng tại TP.HCM, Ông Trần Văn Mười (sinh năm 1969), Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh tòa Lao động, được bổ nhiệm giữ chức vụ chánh tòa Gia đình và Người chưa thành niên TAND Cấp cao tại TP.HCM.

. Ông Ngô Anh Hồng - kiểm sát viên sơ cấp, VKSND quận 1 được điều động, bổ nhiệm đến công tác và giữ chức vụ Phó viện trưởng VKSND quận 12

Ông Ngô Anh Hồng được tuyển dụng vào ngành kiểm sát từ ngày 1-4-2007. Đến tháng 11-2013, ông Hồng được điều động về làm việc tại VKSND quận Thủ Đức (nay là VKSND TP Thủ Đức). Đến tháng 7-2016, ông Hồng đến công tác tại VKSND quận 1.

Từ ngày 15-7-2023, ông Ngô Anh Hồng được biệt phái về Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và tham nhũng, chức vụ (Phòng 3) - VKSND TP.

+ Tại Kiên Giang: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định ông Nguyễn Quốc Khởi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khởi giữ chức vụ Phó Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

+ Tại Đồng Tháp: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Phòng Tổng hợp và Theo dõi công tác xử lý đơn, thư- Ban Nội chính Tỉnh ủy, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Thế Hồng Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ông Trung, sinh năm 1979, quê ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn là Kỹ sư kỹ thuật xây dựng; lý luận chính trị cao cấp.

+ Tại Bình Thuận: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phạm Ngọc Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Bình Thuận giữ chức Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh.

Bổ nhiệm Thượng tá Bùi Văn Thắng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Chiến thuật Binh chủng Hợp thành, Khoa Chiến Thuật, Học viện Biên phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng có quyết định về việc chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh đối với Trung tá Nguyễn Đinh Hồng Tố, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BĐBP tỉnh và Thượng tá Lê Nguyên Ngọc, Chính trị viên đồn Biên phòng Thanh Hải.

+ Tại Ninh Bình: Viện trưởng Viện KSND tối cao đã có quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Ninh Bình đối với ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh.

Ông Cảnh cũng được chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh từ 16-5.

+ Tại Thái Bình: Tại kỳ họp đột xuất ngày 15-5, HĐND tỉnh Thái Bình đã bầu bổ sung ông Phạm Văn Nghiêm (55 tuổi, quê ở huyện Tiền Hải) giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Phạm Văn Nghiêm làm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này.

+ Tại Lạng Sơn: Bà Đinh Thị Anh Thư, Bí thư Tỉnh đoàn, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hữu Lũng nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Bình Thuận, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định điều động Thượng tá Ung Chiêu Thành, Trưởng Công an huyện Đức Linh, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh.

Điều động Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến nhận nhiệm vụ Trưởng Công an huyện Đức Linh.

Tại Lạng Sơn: Bộ Công an đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà sinh năm 1970, quê ở Quảng Bình; trình độ Thạc sỹ chuyên ngành điều tra tội phạm; lý luận chính trị cao cấp.

Ông Hà từng là Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM; sau đó tháng 12-2019, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cảnh sát Kinh tế, Bộ Công an.