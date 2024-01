Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Phát triển kinh tế đi đôi với củng cố an ninh quốc phòng

Ngày 24-1, Thanh tra Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công bố kết luận thanh tra về thực hiện công tác quốc phòng đối với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tại hội nghị, Phó trưởng đoàn thanh tra đã thay mặt đoàn công bố toàn văn kết luận thanh tra về thực hiện công tác quốc phòng đối với UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo kết luận, trong kỳ thanh tra, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các mặt công tác quốc phòng địa phương.

Tỉnh đã quan tâm phát triển kinh tế- văn hóa, xã hội đi đôi với củng cố và tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; góp phần tương đối ổn định về an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Thiếu tướng Vũ Thành Đức, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì hội nghị. Ảnh: TK

Bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng ở địa phương còn một số khuyết điểm, tồn tại vì những nguyên nhân chủ quan và khách quan. Qua đó thanh tra cũng kiến nghị một số nội dung đến Bộ Quốc phòng để chỉ đạo các đơn vị, địa phương và UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực hiện…

Đoàn kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Trung ương về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quan điểm mới về quốc phòng, an ninh…

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quốc phòng an ninh cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; hướng dẫn các sở ban ngành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo các quy định pháp luật.

Sau khi nghe toàn văn kết luận thanh tra, sở ngành, địa phương và UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng thành viên đoàn đã trao đổi, thảo luận thêm một số nội dung.

Tiếp đó, Thiếu tướng Vũ Thành Đức, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn thanh tra đã tiến hành phát biểu kết luận hội nghị; thông qua biên bản hội nghị.

