Tỉnh Đoàn Long An bầu Ban chấp hành và Bí thư nhiệm kỳ mới

Trong hai ngày 4 và 5-10, tại Hội trường Thống nhất tỉnh Long An, Tỉnh Đoàn Long An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa và bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cùng hơn 244 đại biểu đại diện cho gần 55.000 đoàn viên trong tỉnh.

Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An nhiệm kỳ X; xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022- 2027.

Các đại biểu thảo luận, tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội, báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt hạn chế của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Long An khóa X, hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đề ra đều đạt, có những chỉ tiêu hoàn thành vượt mức rất cao.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ vừa qua, cũng còn một chỉ tiêu chưa đạt về tỉ lệ tập hợp thanh niên, điều này cũng có nguyên nhân khách quan do bối cảnh dịch bệnh có ảnh hưởng tới các hoạt động tập trung thanh niên.

Bà Trang mong rằng tại Đại hội này, các đại biểu tiếp tục thảo luận về những vấn đề mà tuổi trẻ Long An còn băn khoăn, trăn trở để đưa ra những giải pháp cụ thể, sát thực nhằm khắc phục có hiệu quả những điểm tồn tại, vướng mắc.

Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bỏ phiếu bầu 40 người tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An, khóa XI.

Đại hội cũng bầu Ban thường vụ Tỉnh Đoàn gồm 12 người (khuyết một người).

Ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI. Ba phó bí thư gồm ông Võ Minh Quốc, ông Phạm Văn Hậu và bà Lê Thị Hồng Kết.

Đại hội cũng bầu 12 đại biểu chính thức và bốn đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ là có một công trình thanh niên tiêu biểu, hai chương trình đột phá, 12 chỉ tiêu và chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Các chương trình, mục tiêu nhằm tạo điều kiện giúp thanh niên Long An thể hiện khát vọng, quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Long An trung dũng kiên cường, phấn đấu xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An.

HUỲNH DU