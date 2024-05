Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ đi qua 30/05/2024 20:14

Ngày 30-5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký văn bản yêu cầu thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh ông Thích Minh Tuệ trên mạng xã hội. Ảnh: FB

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, thời gian gần đây trên các trang mạng xã hội phát tán, lan truyền nhiều hình ảnh về một người tự xưng là Thích Minh Tuệ, trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Ngày 16-5, Ban Tôn giáo Chính phủ có công văn về công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn.

Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin ban đầu, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, nguyên quán tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông không phải là tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đây là lần thứ tư ông Thích Minh Tuệ thực hành phương pháp tu tập “hạnh đầu đà” từ miền Nam ra miền Bắc và ngược lại, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng trăm người đi theo làm ảnh hưởng an ninh trật tự và giao thông trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

Dự kiến, ông Thích Minh Tuệ sẽ đến Quảng Nam vào khoảng nửa đầu tháng 6. Ảnh: FB

Trong đoàn đi theo có tín đồ phật tử, những người hiếu kỳ và nhóm tiktoker, youtuber quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ, thu hút sự quan tâm của dư luận và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau.

Theo dự kiến, ông Thích Minh Tuệ sẽ đến tỉnh Quảng Nam vào khoảng nửa đầu tháng 6.

Thực hiện sự hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, nhằm chủ động, thống nhất trong công tác hướng dẫn, quản lý Nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ đến tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nhiều nội dung.

Cụ thể, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chủ động, khẩn trương trao đổi với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tăng ni, phật tử tu học theo đúng chính pháp của Đức Phật, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức hành trì của mọi người nhưng cần đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước về tôn giáo; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở, ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ qua địa bàn tỉnh.

Các địa phương tổ chức đảm bảo an ninh trật tự khi ông Thích Minh Tuệ đi qua. Ảnh: FB

Đặc biệt không để các thế lực xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo gây mất đoàn kết tôn giáo và vi phạm pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân, tăng ni, phật tử hiểu về chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước; không cản trở, làm ảnh hưởng đến việc tu học đúng chính pháp của người dân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn nơi có lộ trình ông Thích Minh Tuệ đi qua xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.