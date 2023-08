Tình và lý cho vé rớt hạng V-League

(PLO)- Không phải tự nhiên mà giới bóng đá khi bàn về vòng đấu cuối ngày 11-8 ở nhóm tranh suất trụ hạng chỉ nói nhiều về cái tình của những người trong cuộc mà không đề cập đến lý lẽ của chuyên môn.

Trước khi bóng lăn cùng 17 giờ trên các sân cỏ chiều 11-8, đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đang chịu nhiều bất lợi nhất cho suất rớt hạng duy nhất, khi mới có 11 điểm (hiệu số bàn thắng bại -10).

Thầy trò HLV Phạm Minh Đức dẫu có thắng chủ nhà Khánh Hòa đã chắc chắn trụ hạng, cũng phải mong chờ CLB TP.HCM (14 điểm, hiệu số -11) sẩy chân trước B. Bình Dương (14 điểm, hiệu số -4) trên sân Thống Nhất. Điều hoàn toàn có thể xảy ra nhưng giới bóng đá hiểu về V-League lại nói là KHÔNG THỂ!

Lời hứa không bắt tay của HLV Lê Huỳnh Đức

Ngay sau trận thắng Khánh Hòa 3-0 ở vòng áp cuối, HLV Lê Huỳnh Đức của B. Bình Dương đã cam đoan “không bắt tay CLB TP.HCM”, dù chỉ cần hòa hoặc thua nhẹ là hai đội cùng ăn mừng trụ hạng. Thậm chí, ông Đức còn dẫn chứng B. Bình Dương không dại chơi dao (ngụ ý tiêu cực) khi nhìn vào tấm gương CLB Nam Định vừa bị CĐV tẩy chay và mới giải tán hội.

Chính vì HLV Lê Huỳnh Đức hứa hẹn chơi ra trò ở sân Thống Nhất khiến dư luận dậy sóng về tính nghĩa hiệp của cựu tuyển thủ xuất thân từ cái nôi bóng đá TP.HCM. Cũng có nhiều người liên tưởng đến việc ông Đức bắn ra một mũi tên trúng hai đích, do một thời SHB Đà Nẵng cưu mang ông ở cuối đời cầu thủ.

“Lời nói không mất tiền mua” và cái “độc” của HLV Lê Huỳnh Đức là nói đúng thời điểm như cổ vũ cho bóng đá sạch thường bị nhuốm bẩn do toan tính khôn lường ở buổi chợ chiều V-League.

Thực tế, B. Bình Dương phải đá cho mình trước dù cửa xuống hạng của họ phải cùng lúc thua đậm CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng thắng thật đậm Khánh Hòa.

Trong số những giả thiết cho lời giải bài toán cuối cùng để trụ hạng V-League, chắc chắn B. Bình Dương và CLB TP.HCM sẽ tìm ra đáp án một cách đơn giản nhất và vui vẻ nhất. Còn về tình cảm, HLV Lê Huỳnh Đức nếu suôn sẻ đã tiếp tục gắn bó với SHB Đà Nẵng chứ không về giúp Sài Gòn FC mùa trước và mùa này thế vai HLV Nguyễn Quốc Tuấn giúp B. Bình Dương trụ hạng.

SHB Đà Nẵng phải tự trách mình

Từ thế kèo trên về hiệu số bàn thắng bại so với hai đối thủ B. Bình Dương và CLB TP.HCM cạnh tranh suất trụ hạng khi bằng điểm nhau, SHB Đà Nẵng như tự bắn vào chân mình vì có cửa thắng SL Nghệ An nhưng lại không biết tận dụng cơ hội để cuối trận bị SL Nghệ An trừng phạt.

Hơn ai hết, HLV Phạm Minh Đức phải thừa nhận cờ trong tay mà không phất thì phải chấp nhận với cánh cửa trụ hạng giờ khép chặt lại khi không còn quyền tự quyết khi cùng lúc hai đội TP.HCM và B. Bình Dương đều có 3 điểm trước HA Gia Lai và Khánh Hòa, tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng.

Vòng đấu cuối ngày 11-8 chắc chắn vẫn nối mạng nhưng chỉ là những đề phòng và điều chỉnh khi cần. Khánh Hòa lỡ thua đậm B. Bình Dương lượt trước giờ có lẽ không dám hời hợt mà trêu ngươi khán giả nhà, nhất là tấm gương đội bóng Thành Nam bị CĐV nhà tẩy chay còn rành rành. Trận TP.HCM - B. Bình Dương cũng sẽ không vội vã khi cả hai đều muốn biến trận cuối thành lễ mừng trụ hạng trên sân Thống Nhất.

Một trận thủ tục khác ở nhóm dưới cũng diễn ra chiều 11-8 giữa chủ nhà SL Nghệ An (22 điểm) và HA Gia Lai (23 điểm) ít ỏi ý nghĩa về tiền thưởng nhiều hơn một chút, nếu đội nào xếp trên chung cuộc. Cả hai đã sớm kết thúc mùa giải khi biết mình trụ hạng và trong trận cuối này, chủ sân Vinh cần chiến thắng hơn để làm động tác tri ân khán giả nhà.

GIA HUY