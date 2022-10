Tổ ấm tôi mơ - Ngôi nhà màu xanh lá

Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên ở Bạc Liêu, vùng sông nước, đất đai màu mỡ và luôn thoáng mát hơn ở TP.HCM đất chật người đông. Tuổi thơ của tôi êm đềm bên những khoảng sân rộng và mái nhà mát rượi kiểu miền Tây đã làm tôi mơ ước về một ngôi nhà của riêng mình trong tương lai.

Đó là nơi có màu xanh của cây ăn trái và khoảng trời rộng mênh mông trước nhà, để mỗi sáng sớm tôi có thể hít hà mùi của gió và cả những đêm rằm được ngắm trăng.

Ước mơ về căn nhà màu xanh lá

Lớn lên, tôi đậu đại học, rồi đến với TP.HCM hoa lệ, tôi được vào ở ký túc xá Trường ĐH Quốc gia TP.HCM. Chỗ ở mới có nhiều điều mà 18 năm ở quê tôi không tưởng tượng được.

Phòng ký túc xá có giường tầng, lầu cao và có đến tám người bạn ở cùng, sáng nào cũng chen nhau chờ toilet và phòng tắm. Lúc này tôi lại ước gì mình có một ngôi nhà riêng, có nhiều phòng vệ sinh hơn. Và có cả cái giường chắc chắn để không phải phát ra tiếng kêu kin kít khi leo lên, leo xuống mỗi ngày. Có vẻ ước mơ về ngôi nhà của tôi nó nho nhỏ hơn ngày xưa thì phải.

Ngày xưa, tôi ước mơ căn nhà có cây xanh và khoảng sân rộng. Bây giờ tôi chỉ mong có được một căn nhà nhỏ, có một chỗ ngủ rộng rãi ngả lưng sau mỗi ngày đi làm, đi học về.

Tôi đã cố gắng chăm chỉ học tập và phấn đấu trong suốt bốn năm đại học, rồi trở thành thủ khoa đầu tiên của ngành đô thị học tại Việt Nam. Tôi được giữ lại trường, phát triển làm giảng viên của ngành học. Khi ấy, với sứ mệnh ngành học và nỗi đau đáu cho ước mơ ở lại TP.HCM lập nghiệp của tôi càng khiến tôi mơ ước về ngôi nhà cho riêng mình khang trang hơn.

Tôi mong mình có một căn nhà có đủ tiện ích xung quanh như trạm xe buýt, công viên, hồ bơi, sân chơi trẻ em và đặc biệt là không gian nội thất bên trong căn nhà phải thật ấm cúng. Để mỗi tối đi làm về, tôi có thể thư giãn với việc nấu ăn, chăm sóc cây trồng và cả những lúc đọc sách, viết sách phục vụ cho công việc giảng dạy.

Tổ ấm để quay về trú ngụ và bình an

Bẵng đi một thời gian, tôi có gia đình, tôi càng hy vọng hơn về tổ ấm của mình, nơi mà hai vợ chồng có thêm nhiều không gian để cùng nhau thư giãn. Đặc biệt, do tính chất công việc là giảng dạy nên không gian trong nhà sẽ có một không gian nhỏ cho một lớp học cộng đồng. Nơi đây tôi có thể tổ chức lớp dạy kỹ năng mềm cho các bé con nhà hàng xóm. Không gian này đơn giản thôi, chỉ cần có một màn chiếu để chiếu phim và bài giảng. Thêm vào đó là cái tủ sách nhỏ để những quyển sách hay.

Mặc dù chưa có con nhưng tôi cũng đã nghĩ về không gian để cho con tôi sau này có thể học tập và giao lưu cùng các bạn.

Nhiều khi ngồi nghĩ thầm, hai vợ chồng đều làm nghề giáo, biết đến bao giờ có đủ tiền để sở hữu một căn nhà mơ ước của riêng mình cho hiện tại. Thế là cứ nghĩ về tương lai, hai vợ chồng cứ nói với nhau: “Thôi cố gắng rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm được một tổ ấm mơ ước của riêng mình”.

Ở đâu đó trong sâu thẳm mỗi người di cư đến với mảnh đất này cũng mong ước cho mình có được một tổ ấm ước mơ để quay về, trú ngụ và bình an! Và tôi cũng thế, mãi nghĩ cho mình một căn nhà đầy màu xanh của lá cây.

Tháng 10-2019, vợ chồng tôi trúng tuyển học bổng Hiệp định Liên bang Nga để tham gia khóa học nghiên cứu sinh ngành khoa học xã hội tại Trường ĐH Tổng hợp Volgograd. Đây là một cơ hội lớn để chúng tôi được nghiên cứu, học tập.

Ở Nga, chúng tôi có cơ hội được biết đến những phong cách sống mới, hiện đại và tiết kiệm hơn. Đây cũng là lúc tôi được sống đúng với lối sống tối giản, bảo vệ môi trường. Điều đặc biệt, chúng tôi có cơ hội được biết đến trào lưu sống DIY (Do It Yourself) đang thu hút giới trẻ, vì không chỉ bởi việc tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường qua “3R”: Reduce - Reuse - Recycle (Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế), mà để chủ nhân thể hiện cá tính riêng cùng gu thẩm mỹ của mình.

Ngôi nhà màu xanh lá trong mơ của vợ chồng tôi dần hiện rõ hơn, nhờ những kiến thức và vốn sống có được sau bốn năm học tập, nghiên cứu và sinh sống tại Nga.

Tôi tin căn nhà màu xanh lá trong mơ của chúng tôi sẽ thành hiện thực.

Mong về nước thực hiện tiếp ước mơ giảng dạy, nghiên cứu Hiện tôi đang là nghiên cứu sinh ngành khoa học xã hội tại Trường ĐH Tổng hợp Volgograd, Liên bang Nga. Lĩnh vực khoa học tôi quan tâm liên quan đến các vấn đề hiện đại của khoa học xã hội, di dân, thanh niên, quy hoạch đô thị và phát triển cộng đồng. Hiện giờ, tôi chỉ mong sao chúng tôi có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành khóa học. Sau đó sẽ trở về nước để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình là giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện các dự án cộng đồng theo kế hoạch đã đề ra.