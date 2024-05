Tổ chức bữa cơm công đoàn cho hàng trăm đoàn viên, người lao động 18/05/2024 15:19

Ngày 18-5, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phối hợp với công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt - Khatoco tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức chương trình Bữa cơm công đoàn tại Công ty CP in bao bì Khatoco, TP Nha Trang.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Lãnh đạo Công ty Khatoco trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân. Ảnh: XH

Tại buổi lễ, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt đã kêu gọi đoàn viên, người lao động chủ động nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; doanh nghiệp tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm môi trường lao động an toàn cho công nhân.

Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt trao 14 suất hỗ trợ cho các công nhân. Ảnh: XH



Đặc biệt, trong tháng 5-2024, nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động đã và đang được công đoàn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai sâu rộng, lan tỏa, ý nghĩa, như: Chào cờ tháng 5, kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đào tạo và định hướng công tác an toàn lao động trong giai đoạn mới, giải chạy online, giải bóng đá công nhân, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi…

Dịp này, đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao 15 suất hỗ trợ, mỗi suất 1 triệu đồng; công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt trao 14 suất hỗ trợ, mỗi suất 500.000 đồng; công đoàn cơ sở Công ty CP in bao bì Khatoco trao 21 suất hỗ trợ, mỗi suất 300.000 đồng cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa trao tiền hỗ trợ cho các công nhân. Ảnh: XH

Tại chương trình Bữa cơm công đoàn, được sự hỗ trợ kinh phí từ ban lãnh đạo Công ty CP in bao bì Khatoco và công đoàn cơ sở công ty đã tổ chức hơn 400 suất ăn với giá 50.000 đồng/suất cho toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty (suất ăn ngày thường là 30.000 đồng/suất).

Tổ chức bữa cơm công đoàn cho các đoàn viên. Ảnh: XH

Đồng thời, tại bữa cơm, lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và cảm ơn người lao động đã gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, phát triển vững mạnh.