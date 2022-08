Tòa chưa xử, đã biết chắc 1 bị can án chồng án

Ngày 8-8, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Song Vương (31 tuổi, ngụ thôn 1, xã Tân Lập, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”.

Theo cáo trạng, ngày 8-4-2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Song Vương về tội “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 30-3-2022, tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng. Đồng thời, ra lệnh tạm giam bị can này trong thời hạn một tháng 23 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 19-5-2022, Vương phát hiện cửa buồng giam không khóa nên nảy sinh ý định bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ.

Lợi dụng lúc sơ hở của cán bộ quản giáo, Vương đã mở cửa ra khỏi buồng giam rồi tiếp tục lén mở cửa đi ra ngoài khu vực giam giữ và trèo qua tường rào.

Sau khi trốn ra ngoài, Vương đi bộ đến Nhà văn hóa huyện Krông Năng thuê taxi đến nhà bạn của mình tại thôn 9, xã Pơng Drang, huyện Krông Búk xin được 400.000 đồng, nhằm có tiền trả tiền taxi.

Sau đó, Vương còn liên hệ với hai người khác để xin tiền.

Đến tối 19-5-2022, Vương đón xe taxi từ thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk đến nhà bố vợ ở xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk để gặp vợ, con và ngủ lại đây một đêm.

Sáng 20-5-2022, Vương thuê xe taxi đến trung tâm thị xã Buôn Hồ để lẩn trốn thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.