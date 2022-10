“Tọa độ chết” ở sân Hà Tĩnh

(PLO)- SHB Đà Nẵng phập phồng lo sợ khi làm khách trên sân Hà Tĩnh và một cú sẩy chân sẽ đưa thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vào thế nguy hiểm khó gượng dậy.

Sau chuỗi trận khai cuộc ấn tượng với lứa cầu thủ trẻ bản địa, HLV Phan Thanh Hùng và các học trò rơi vào vòng xoáy đe dọa rớt hạng khi càng đá càng yếu. Đã sáu lượt trận trôi qua, SHB Đà Nẵng thua năm trận, chỉ có mỗi trận hòa khiến họ nhanh chóng bị chìm sâu, chỉ với 17 điểm, hơn hai đội Hà Tĩnh, TP.HCM 1 điểm, hơn đội cuối bảng Sài Gòn 2 điểm.

Làm khách ở sân Hà Tĩnh ngày 14-10 không khác gì trận chung kết ngược của SHB Đà Nẵng (On Sports New trực tiếp 18 giờ), trong bối cảnh lối chơi sa sút và tinh thần rệu rã, chắc hẳn thầy trò ông Hùng khó làm nên chuyện. Nguyên do của hiện tượng SHB Đà Nẵng lao dốc không phanh từ lực lượng ngoại binh quá kém chất lượng, các trụ cột nội chấn thương triền miên không kịp hồi phục. Dàn cầu thủ trẻ thiếu chỗ dựa đáng tin cậy chơi như rắn mất đầu.

Ít nhất SHB Đà Nẵng phải có 1 điểm ở vòng 19 V-League để nuôi hy vọng trụ hạng, còn nếu trắng tay trong khi Sài Gòn FC và TP.HCM ở lượt đấu này có nhiều cơ hội thắng thì đồng nghĩa họ rơi xuống đáy bảng. Theo dự đoán của chúng tôi, Hà Tĩnh đối diện thời cơ không thể tốt hơn và chắc chắn sẽ tìm mọi cách qua mặt đối thủ cạnh tranh trực tiếp SHB Đà Nẵng đang đi vào “tọa độ chết”.

Một trận đấu hứa hẹn quyết liệt và hấp dẫn khác ngày 14-10 là khi HA Gia Lai tiếp đón SL Nghệ An (On Sports+ trực tiếp 18 giờ) trong thế gia giảm niềm tin nơi người hâm mộ của cả hai. Ngẫu nhiên họ đều có chuỗi sáu trận không biết mùi chiến thắng, với đội bóng phố núi còn mang tai tiếng “cứu bồ” ở trận thua CLB TP.HCM trước đó.

Thầy trò HLV Kiatisak dù rất muốn nhảy vào nhóm tranh huy chương nhưng tiếc là phong độ phập phù của dàn tuyển thủ quốc gia khiến họ rơi tõm xuống hạng 7 chỉ với 22 điểm, kém top 4 7-12 điểm. HA Gia Lai thực tế không còn cửa đua vô địch và cực khó rớt hạng cũng là nguyên nhân làm cầu thủ đánh mất động lực. Nó khác với hoàn cảnh của SL Nghệ An ngay từ đầu đã chọn cửa trụ hạng an toàn giúp họ biết chọn trận mà chơi. Đội bóng xứ Nghệ nếu gồng mình lên đá rất khó chịu và ngược lại. Nhiều khả năng thủ quân Quế Ngọc Hải và đồng đội sẽ lại không biết thắng ở sân Pleiku.

Trận đấu khác ngày 14-10 sẽ sòng phẳng hơn giữa Thanh Hóa và đội khách Hải Phòng (On Football trực tiếp 17 giờ). Chủ nhà đang rất hưng phấn sau ba trận thắng đã gần như trụ hạng và chơi trong thế không có gì để mất luôn rất nguy hiểm. Tâm lý thoải mái sẽ giúp cầu thủ Thanh Hóa đá sung mãn hơn, dù khách Hải Phòng không phải dạng vừa sau tám trận liền bất bại. Với lợi thế sân nhà và lực lượng cổ động viên cuồng nhiệt đông đảo, niềm tin chiến thắng của Thanh Hóa cao hơn.

Sài Gòn FC không thể thua nữa Cú sẩy chân của Sài Gòn FC ngay trên sân Thống Nhất trước đối thủ Thanh Hóa 0-1 ở vòng đấu mới nhất là một tai nạn đáng tiếc. Có quả phạt đền do trọng tài “biếu không”, ngoại binh Vieira nỡ lòng nào sút hỏng làm đội nhà trắng tay. Thầy trò HLV Phùng Thanh Phương trở lại dưới đáy bảng quen thuộc, dù chỉ còn kém ba đội xếp trên 1-2 điểm. Ngày 14-10, Sài Gòn FC đụng độ đối thủ mạnh Viettel (On Football trực tiếp 19 giờ 15) sẽ gặp rất nhiều rủi ro nếu khách đá đúng sức. Vấn đề của các học trò ông Bea Ji-won có muốn tiếp tục đeo bám Hà Nội trong cuộc đua vô địch hay chỉ cần an phận trong top 3. Bởi khi dốc sức ra chơi, các vị trí của Viettel đa phần nhỉnh hơn chủ sân Thống Nhất sẽ dễ dàng tìm một chiến thắng hơn. Tuy nhiên, giới quan sát V-League ở buổi chợ chiều nhạy cảm thường sẽ chọn phần thắng nghiêng về đội cần điểm trong cuộc đua chạy trốn suất rớt hạng. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH