Tòa hủy án 1 vụ cố ý gây thương tích có nhiều vi phạm về tố tụng

Ngày 11-9, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Vũ Hoài Thanh do có kháng cáo kêu oan của bị cáo.

Bị cáo Thanh đề nghị xem xét lại toàn bộ vụ án, yêu cầu triệu tập người làm chứng vì cho rằng người làm chứng cho lời khai không đúng.

Trong phần phát biểu quan điểm, VKS cho rằng cấp sơ thẩm có những vi phạm về thủ tục tố tụng và nội dung mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Sau khi xét xử, HĐXX thống nhất với những sai sót về thủ tục tố tụng mà VKS đã nêu ra.

Tòa phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm căn cứ lời khai của bị hại, hai người làm chứng và bản kết luận pháp y về thương tích để xác định bị cáo dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại trong khi các lời khai này còn có sự mâu thuẫn.

Cụ thể là bị hại có nhiều lần khai về nhận dạng hung khí khác nhau. Khi nhận dạng thì bị hại cho rằng hung khí thu giữ của bị cáo không giống hung khí mà bị cáo gây thương tích cho bị hại.

Giấy chứng nhận thương tích trong hồ sơ chỉ là bản photo, không có hình ảnh chứng minh.

Người làm chứng trực tiếp và duy nhất thấy bị cáo chém bị hại là ông HCD. Hồ sơ chỉ có một biên bản ghi lời khai thể hiện ngày xảy ra vụ việc ông đang nằm võng trước nhà, ngang nhà bị cáo, cách vị trí bị cáo từ 30-40m, tầm nhìn không bị che khuất nên ông biết rõ sự việc. Tuy nhiên sơ đồ hiện trường thể hiện ngang nhà bị cáo chỉ có nhà bà PTH. Ông D có sống cùng nhà với bà H không, khi sự việc xảy ra ông D đang đứng ở vị trí nào chưa được làm rõ.

Nhân chứng NVT thấy bị cáo cầm dao rượt bị hại, nhà ông cách nhà bị cáo 40m, không thấy bị cáo chém bị hại, không thấy rõ con dao bị cáo cầm. Hồ sơ có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa ghi tên ông này gửi tòa án nhưng thời điểm ghi trên đơn thì cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án. Hồ sơ cũng thể hiện ông T đã chết tháng 2-2021. Tuy nhiên bị cáo cung cấp tờ tường trình của vợ và em gái ông T xác nhận thời điểm xảy ra sự việc ông T đang nằm liệt giường do bệnh nặng…

Tòa cho rằng với các thiếu sót chưa được làm rõ, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Sơ thẩm xử phạt 6 tháng tù

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 18 giờ 30 ngày 13-6-2020, VTC chạy xe máy đến nhà Thanh để đòi tiền. C đứng ngoài hàng rào, Thanh đứng bên trong hàng rào, hai bên xảy ra cự cãi. Thanh lấy cây dao tự chế mở cổng rào chém trúng khuỷu tay trái C gây thương tích 3%.

C bỏ lại xe chạy bộ về, còn Thanh cầm dao rượt theo một đoạn thì dừng lại rồi quay về, dùng dao chém vào yên xe, đuôi xe của C (hư hại trị giá hơn 209 ngàn đồng) rồi đi vào nhà.

C chạy bộ về nhà, gọi điện cho vợ đến nhà Thanh lấy xe rồi đưa C đến trung tâm y tế băng vết thương và trình báo công an.

Quá trình điều tra, xét xử, bị cáo luôn cho rằng mình không phạm tội. Xử sơ thẩm, TAND huyện Phong Điền phạt bị cáo 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 478 ngàn đồng (tiền khâu vết thương và sửa xe).