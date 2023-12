Tòa nhà khu Mường Thanh Viễn Triều xảy ra cháy không phải chung cư

Sáng 19-12, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết toàn bộ các tòa nhà tại tổ hợp khách sạn, căn hộ Mường Thanh Viễn Triều ở khu Bãi Dương Hòn Chồng, đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang không phải là chung cư.

“Dự án này không có đất ở, các tòa nhà là khách sạn, căn hộ du lịch. Giấy phép xây dựng cũng thể hiện không có tòa nào là chung cư ở tổ hợp công trình này”- lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa khẳng định.

Tổ hợp công trình ở Mường Thanh Viễn Triều không phải chung cư. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác, dù không phải là chung cư nhưng từ năm 2017 chủ đầu tư đã bán cho hàng trăm người dân vào ở. Hiện có khoảng 500 cư dân ở và khách du lịch thuê tại tòa OC3, nơi xảy ra vụ cháy tối 1712.

Cũng theo nguồn tin trên, năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Đầu tư Thiên Triều để thực hiện dự án khu phức hợp Thiên Triều trên diện tích hơn 22.340 m2. Việc cắm mốc thực địa được thực hiện hồi tháng 1-2013.

Tháng 10-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi 22.340 m2 đất tại Bãi Dương, do Công ty CP Đầu tư Thiên Triều sử dụng và cho Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus - Mường Thanh Viễn Triều.

Dự án khu phức hợp Thiên Triều do Công ty CP Đầu tư Thiên Triều (từ tháng 11-2014 đổi chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang, thuộc Tập đoàn Mường Thanh) thực hiện, đưa vào sử dụng nhiều năm nay.

Dự án này được UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép, ký phụ lục hợp đồng BT (dự án BT đường Lý Thái Tổ, huyện Cam Lâm) chuyển giá trị quyết toán dự án và thay đổi chủ đầu tư từ Công ty CP Đầu tư Thiên Triều sang Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang để thực hiện dự án khác của dự án BT (dự án khách sạn, căn hộ cao cấp OCEANUS).

Liên quan dự án trên, tháng 11-2021, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an tỉnh Khánh Hòa) ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động công trình OC3 - nơi xảy ra vụ cháy căn hộ tối ngày 17-12, vì không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa háy (PCCC).

Theo đó, tòa nhà OC3 có 40 tầng nổi, hai tầng hầm, diện tích xây dựng tầng 1.457 m2, tổng diện tích sàn 58.997 m2, cao 134 m.

Theo PC07 Công an tỉnh Khánh Hòa, tòa nhà OC3 vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC. Chủ đầu tư đưa dự án vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan công an thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã nghiệm thu công trình này nhưng chưa bàn giao cho Công an Khánh Hòa lập hồ sơ quản lý về PCCC.

Dự án có 9 cựu lãnh đạo bị khởi tố Tháng 1-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại dự án khách sạn - căn hộ cao cấp Oceanus. Đến tháng 10-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can đối với chín cựu lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, UBND TP Nha Trang. Chín cựu lãnh đạo bị khởi tố gồm: Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Ngọc Tâm, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính. Vũ Xuân Thiềng, cựu Phó giám đốc Sở TN&MT; Trần Sỹ Quân, cựu Cục phó Cục Thuế; Lê Huy Toàn, cựu Phó Chủ UBND TP Nha Trang; Trần Quang Bửu, cựu Phó giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Văn Nhựt, cựu Phó giám đốc Sở KH&ĐT. Các bị can trên đều bị khởi tố điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng gây thất thoát tài sản nhà nước theo điều 219 BLHS.

