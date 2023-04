Tòa triệu tập ông Lê Thanh Thản đến phiên xử vụ chiếm đoạt 'đất vàng' Hà Nội

(PLO)- Tòa án đã triệu tập ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh đến phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hơn 600 m2 đất vàng tại Hà Nội.

Như PLO đưa tin, vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là 676 m2 đất phố Bà Triệu, Hà Nội được TAND TP Hà Nội xét xử trong hai ngày 18 và 19-4.

Hai bị cáo trong vụ án này là Lương Xuân Hiển, nguyên Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội cùng vợ là Nguyễn Thị Liên bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ cho phiên xử, tòa án đã triệu tập ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, thường được biết đến với biệt danh ''đại gia điếu cày''- PV) và ông Lê Hải An (con trai ông Thản), với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Tuy nhiên, cả hai người đều không mặt.

Ông Lê Thanh Thản đã từng bị khởi tố từ năm 2019 để điều tra về tội Lừa dối khách hàng liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, đề nghị truy tố.

Còn ông Lê Hải An có đơn xin vắng mặt.

Theo cáo trạng của vụ án, ông Lê Hải An là người đã chi 320 tỉ đồng để mua 676 m2 đất mặt tiền phố Bà Triệu (Hà Nội) từ vợ chồng bị cáo Lương Xuân Hiển.

Theo cáo buộc, với mục đích mua gom diện tích đất và nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước tại 296, 298, 300 phố Bà Triệu, anh T đã nhờ bị cáo Lương Xuân Hiển, từng là Phó Chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội giúp thủ tục mua nhà, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và gộp sổ.

Trước đó, anh T đã mua lại phần diện tích 308 m2 của 11 hộ dân và làm thủ tục sang tên sổ.

Do anh T không phải là đối tượng được mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước nên hai bên ký hợp đồng giả cách hợp tác đầu tư. Anh T sang tên phần đất đã mua cho vợ chồng bị cáo Hiển.

Sau đó, bị cáo Hiển đứng tên mua nốt phần diện tích còn lại, chuyển đổi mục đích sử dụng, gộp sổ. Làm xong ra sổ , bị cáo Hiển không trả đất cho anh T mà đem bán cho ông Lê Hải An.

Ông Lê Hải An đã 7 lần chuyển tiền cho vợ chồng bị cáo Hiển để mua nhà đất, tổng cộng hơn 323 tỉ đồng. Số tiền thừa so với tiền mua đất, sau này, bị cáo Hiển đã trả lại ông An. Các lần chuyển tiền thường có có nội dung ''Lê Hải An chuyển tiền đợt 1 mua lô đất 296 và 298 Bà Triệu''; ''Lê Hải An chuyển tiền đặt cọc mua lô đất 300 Bà Triệu''…

Riêng lần chuyển tiền ngày 17-5-2018 có nội dung ''Lê Thanh Thản chuyển tiền''. Do đó, Tòa án triệu tập ông Thản đến phiên tòa để làm rõ nội dung này.

Về trách nhiệm dân sự, theo cáo trạng, VKS cho rằng bị cáo Hiển phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt là 676m2 đất Bà Triệu cho anh T, trả lại 320 tỉ đồng cho anh Lê Hải An.

BÙI TRANG