Tòa tuyên 4 án tử hình, 1 án chung thân trong vụ án có 5 bị cáo

Sau hai ngày xét xử, ngày 4-8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án tử hình đối với 4 bị cáo trong vụ mua bán trái phép 34kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Bị cáo còn lại nhận án chung thân.

Cụ thể, tòa tuyên phạt tử hình đối với các bị cáo Nguyễn Thị Bích Diễm, Mai Vinh Hậu, Huỳnh Văn Tùng, Lê Đăng Huy cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng tội danh này, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Thanh mức án chung thân.

Đồng thời tòa phạt bổ sung các bị cáo Diễm, Thanh Thanh và Huy mỗi người 20 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14-6-2020, Tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Đồn Biên phòng Long Bình và Công an xã Quốc Thái tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91C.

Khi tổ công tác đến khu vực ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện sáu người đi trên hai xe môtô theo hướng Khánh An - An Phú có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Khi đó, xe do Võ Văn Hải điều khiển chở Diễm chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, còn xe chở Lê Văn Cọp điều khiển chở Hậu và Tùng không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe về hướng Châu Đốc. Lực lượng chức năng truy đuổi đến khu vực ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú thì dừng được phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Diễm để trên baga xe một bọc nilon màu đen đựng 12 bọc nilon (dạng gói trà), bên ngoài có ghi chữ nước ngoài, bên trong chứa 11,97 kg ma túy. Hậu để trên baga xe 6,98 kg được gói giống như trên và hai bọc nilon chứa 10.000 viên (khối lượng 4 kg) ma túy. Tùng cất giấu trong túi hành lý 10,98 kg ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1.500 USD và 500.000 Riel.

Diễm khai số ma túy là của đối tượng tên Nhàn (nick name Song Hok người Campuchia, không rõ địa chỉ) thuê Diễm vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, đem đến TP.HCM giao cho Thanh Thanh với giá 3.200 USD. Diễm kêu Hậu, Tùng vận chuyển tiếp, hứa sẽ trả 200 USD/người.

Diễm còn khai trước đó đã ba lần vận chuyển ma túy thuê cho Nhàn. Từ lời khai của Diễm, lực lượng Đồn biên phòng Phú Hữu đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thanh Thanh và Huy. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của hai bị cáo (chung cư Richstar, đường Hòa Bình, phường Tân Hiệp, quận Tân Phú, TP.HCM) lực lượng chức năng thu giữ nhiều bọc nilon chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 821,94g và 114 viên ma túy.

Sau khi bắt, áp giải Thanh Thanh đến trụ sở Công an phường 14, quận 11, TP.HCM để làm việc, thời điểm này có Dương Công Thành (sĩ quan điều tra Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) tiếp xúc thì được Thanh giao cho Thành một thẻ ATM, cung cấp mật khẩu cho Thành để nhờ rút số tiền 320 triệu đồng giao lại cho cha ruột của Thanh Thanh sử dụng, nên Thành không đưa vào vật chứng để thu giữ cùng vụ án. Do số tiền trong tài khoản có biến động, Thanh Thanh tố giác hành vi của Thành có dấu hiệu chiếm đoạt nên Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang xác minh, làm rõ để xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Diễm, Tùng và Hậu khai khoảng tháng 10-2019, Diễm quen biết với Nhàn tại bar Luxury (Campuchia). Biết Nhàn có mua bán ma túy, do đang mắc nợ nên Diễm đề nghị để Diễm vận chuyển ma túy với tiền công là 100USD/bọc.

Từ khoảng đầu tháng 01-2020 đến đầu tháng 6-2020, Nhàn giao ma túy cho Diễm ba lần, mỗi lần một bọc (không rõ số lượng và loại ma túy) để đem đến TP.HCM giao cho người tên Thân (không rõ họ tên địa chỉ) hai lần và giao cho vợ chồng Huy và Thanh Thanh một lần, Diễm được Nhàn trả tiền công 40 triệu và 500 USD.

Ngày 12-6-2020, Nhàn điện thoại cho Diễm yêu cầu đem 32 bọc ma túy về TP.HCM giao cho Huy và một người thanh niên khác.

Huy và Thanh Thanh khai quen Nhàn từ 2-2022 tại sòng bạc ở Campuchia và hai bên trao đổi mua bán ma túy. Thanh Thanh đặt mua ma túy của Nhàn qua ứng dụng Webchat tổng cộng hai lần với số lượng là 6 kg, với giá hơn 2,5 tỉ đồng về bán lại cho người khác kiếm lời.

Ngoài ra, Nhàn còn đưa thêm 250 viên thuốc lắc mẫu để Huy và Thanh Thanh giới thiệu bán cho người khác.