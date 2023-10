Ngày 11-10, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình bị cáo Trần Văn Nam (40 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội giết người và huỷ hoại tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với TCC (38 tuổi) và con riêng của C. Quá trình chung sống, Nam và chị C. thường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nên C. về nhà cậu ruột là ông D. (ở TP Châu Đốc) sống.

Bị cáo Trần Văn Nam tại tòa.

Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 02-11-2022, sau khi uống rượu, Nam nhớ lại việc bị C. bỏ và đang sống với người khác nên nảy sinh ý định đốt nhà giết chết C trả thù.

Nghĩ là làm, Nam chạy xe lôi đạp đến nhà thấy cả nhà ông D. đã ngủ nên đã dùng đồ phế liệu dễ cháy đốt nhà. Vụ cháy đã khiến mẹ con chị C. tử vong; ông D. may mắn được cứu sống.

Đến sáng cùng ngày, Nam ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cháy 13 căn nhà ở An Giang nghi do đốt đồng (PLO)- Nguyên nhân vụ cháy được nghi ngờ là do ở khu vực này có đốt đồng nên khi có gió lớn tàn lửa đã bị thổi bay vào nhà dân.

HẢI DƯƠNG