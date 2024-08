Ngày 30-8, TAND tỉnh Hà Tĩnh xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi, ngụ xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Đại uý Trần Trung Hiếu (cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Trần Quang Anh (23 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) 10 năm tù, Phạm Thành Trung (21 tuổi, trú phường Hưng Dũng TP Vinh) lĩnh 7 năm, Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh) 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Bảo là đối tượng nghiện ma túy, từng được Công an xã Xuân Hồng đưa vào diện theo dõi, quản lý. Chiều 13-11-2023, Bảo đã gọi cho Anh đặt mua hai điếu thuốc lá “Fresh BOMB” (loại thuốc lá có chứa chất ma túy) và giao tại khu vực đền Chợ Củi.

Sau đó, Anh gọi điện thoại cho Mạnh đến nhà mình lấy thuốc lá để giao cho Bảo. Mạnh điều khiển xe máy mang ba điếu thuốc nói trên từ Nghệ An sang đến Chợ Củi giao cho Bảo.

Sau khi nhận hàng, Bảo đã cất giấu thuốc vào túi quần. Đúng lúc này, anh Hiếu đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền Chợ Củi nên phát hiện sự việc. Sau khi thông báo cho lực lượng đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại đền đến hỗ trợ, anh Hiếu đã tiến hành áp sát, giữ Bảo và Mạnh để kiểm tra, yêu cầu giao nộp tang vật.

Bảo đã lấy ra một trong ba điếu thuốc lá vừa nhận từ Mạnh đưa cho anh Hiếu, còn hai điếu thuốc vẫn để trong túi quần. Khi anh Hiếu đang kiểm tra thì Bảo đi đến bàn bày bán hoa quả gần đó lấy kéo tấn công anh Hiếu.

Bị đâm bất ngờ, anh Hiếu gục xuống nhưng vẫn tiếp tục bị Bảo tấn công bằng kéo.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã Xuân Hồng cùng người dân đưa anh Hiếu đi cấp cứu đồng thời bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Rất tiếc, anh Hiếu đã hy sinh.

Sau khi anh Hiếu hy sinh, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với anh Hiếu và Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm".

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định trích 100 triệu đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội công an nhân dân để hỗ trợ gia đình Đại úy Hiếu.

Ngày 4-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tuyển chọn công dân vào công an nhân dân.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định tuyển dụng chị Hà Thị Cẩm Tú - vợ của anh Hiếu, vào làm việc tại bộ phận y tế của Công an huyện Nghi Xuân.