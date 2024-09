Tối 2-9, bắn pháo hoa 15 phút tại NovaWorld TP Phan Thiết, Bình Thuận 01/09/2024 09:28

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu vực quảng trường biển NovaWorld, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND TP Phan Thiết tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2024).

Tối 2-9 sau chương trình ca nhạc là màn bắn pháo hoa tại NovaWorld TP Phan Thiết.

Địa điểm bắn pháo hoa tại Khu vực quảng trường biển NovaWorld và thời gian bắt đầu vào lúc 21h ngày 2-9 với số lượng 90 giàn, thời lượng không quá 15 phút.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự TP Phan Thiết tổ chức tiếp nhận, bảo quản pháo; xây dựng phương án cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp bảo đảm an toàn.

“Công an tỉnh phối hợp với UBND TP Phan Thiết chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng liên quan có phương án hỗ trợ bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau khi tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp”, văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu.

Lễ hội té nước tại NovaWorld TP Phan Thiết.

Được biết, trước khi diễn ra màn bắn pháo hoa, từ 18h ngày 2-9, tại Quảng trường Bikini Beach, NovaWorld TP Phan Thiết sẽ diễn ra đêm nhạc “Nấc thang lên thiên đường” với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ như Hoàng Hải, Hà Nhi, Rapper Hurrykng. Hoàng Hải, Hà Nhi hay Hurrykng…

Cũng tại NovaWorld Phan Thiết, ngày 31-8 đã diễn ra Lễ hội té nước có chủ đề “Tạm biệt mùa hè” với hàng ngàn du khách và dân địa phương tham gia sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Lễ Quốc khánh 2-9 đã diễn ra tại NovaWorld Phan Thiết.