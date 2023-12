Báo cáo với HĐND tỉnh Hậu Giang về kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2023, UBND tỉnh này cho biết năm qua toàn tỉnh xảy ra 308 vụ tội phạm về trật tự xã hội. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 54 vụ, giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Sáu bị cáo hầu tòa trong một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: THÀNH NHỚ

Trong năm, toàn tỉnh phát hiện năm vụ tham ô tài sản (khu vực ngoài nhà nước), thiệt hại tài sản hơn 8,6 tỉ đồng, hiện tại đã thu hồi được 300 triệu đồng. Cạnh đó, phát hiện 125 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, trong đó, có 12 vụ tội phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả.

Về tội phạm ma túy, năm 2023, Hậu Giang phát hiện 65 vụ với 120 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đó, thu giữ hơn 1,6kg ma túy các loại. Nổi lên là tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở karaoke, nhà trọ, nhà nghỉ...

Đơn cử như vụ 21 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke tại huyện Châu Thành. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 19 đối tượng dương tính với ma túy. Hay vụ 12 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Vị Thủy, tại hiện trường, công an thu giữ gần 600 gram ma túy tổng hợp.

Về tình hình an toàn giao thông, năm qua, toàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 149 vụ, làm 89 người tử vong và 95 người bị thương; tăng hai tiêu chí so với năm 2022. Nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, kỹ năng xử lý tình huống kém.

Đối với công tác điều tra, xử lý tội phạm, năm qua, cơ quan điều tra hai cấp ở Hậu Giang đã làm rõ 276/308 vụ tội phạm về trật tự xã hội; bắt 403 đối tượng, tỉ lệ phá án đạt 89,6%. Cạnh đó, tiếp nhận 813 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 774 tin, đạt tỉ lệ 84,2%. Thụ lý điều tra 667 vụ án với 1.112 bị can; đã kết thúc điều tra chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố 398 vụ với 803 bị can, đang điều tra 180 vụ với 271 bị can.

Cũng trong báo cáo, UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đó là tội phạm về trật tự xã hội và hai tiêu chí về tai nạn giao thông chưa được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Tỉ lệ tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng còn thấp, công tác phòng ngừa tội phạm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa bàn cơ sở chưa mang lại hiệu quả cao.

Năm 2023, Cơ quan điều tra hai cấp ở Hậu Giang đã đã khởi tố năm vụ với năm bị can về tội tham ô tài sản (khu vực ngoài nhà nước) và hai bị can thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cạnh đó, đã khởi tố 12 vụ với 11 bị can về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả; khởi tố hai vụ với hai bị can về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Ngoài ra, đã khởi tố 65 vụ với 120 bị can về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

CHÂU ANH