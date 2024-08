Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành uỷ Hà Nội 09/08/2024 20:30

Ngày 9-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Thành uỷ Hà Nội chiều 9-8

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây.

Về các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn đội ngũ cán bộ TP Hà Nội nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành Thành phố tiêu biểu của cả nước về các mặt.

Hà Nội cần phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường; an ninh an toàn và hạnh phúc của Nhân dân. TP cần thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ "then chốt", bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác.

“Tôi hoan nghênh Hà Nội vừa qua đã có những đột phá, sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng; thực hiện tinh gọn bộ máy phù hợp với chủ trương, định hướng của Trung ương, nhưng phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp uỷ, chính quyền các cấp”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội cần nghiên cứu để có định hướng rõ nét về phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô. Trước mắt, xác định việc cấp bách cần ưu tiên tập trung thực hiện ngay là giảm ùn tắc giao thông. Phải có các giải pháp căn cơ hơn nữa để xử lý các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu; cấp, thoát nước, chống úng ngập; xử lý chất thải, hạ tầng năng lượng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cần sắp xếp, phân bố các không gian phát triển kinh tế - xã hội theo các hành lang, vành đai kinh tế và các trục phát triển, gắn với việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường kết nối Vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế đặc thù, phát triển, lấy kinh tế đô thị là động lực chủ yếu, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị của người dân. Tiếp tục đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng và mong rằng trong thời gian tới, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, truyền thống cách mạng, khát vọng phát triển và sự phối hợp, giúp đỡ tích cực của các Bộ, Ban, ngành nhất định TP Hà Nội sẽ tranh thủ được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.