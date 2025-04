Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri doanh nghiệp ở TP Cần Thơ

Sáng 21-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị TP Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri đại diện Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân và các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn TP Cần Thơ trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Ông Đào Chí Nghĩa – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ cho biết, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 5-5-2025 và bế mạc vào ngày 1-7-2025. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt, đợt 1 từ ngày 5-5 đến ngày 28-5-2025; Đợt 2 từ ngày 11-6 đến ngày 28-6-2025.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện một số nội dung cụ thể, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Xem xét, thông qua 30 dự án luật và 7 dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật; Cho ý kiến 6 dự án luật.

Đồng thời, Quốc hội cũng xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác tại kỳ họp.

Cụ thể như xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Xem xét Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024 và những tháng đầu năm 2025; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023...

Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Xem xét, quyết định việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Quý I cấp mới đăng ký kinh doanh cho 521 doanh nghiệp với hơn 2.002 tỉ

Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, tính đến hết quý I-2025, TP Cần Thơ đã thực hiện cấp mới đăng ký kinh doanh cho 521 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký hơn 2.002 tỉ đồng, tăng 23,46% về số lượng doanh nghiệp và giảm 34,23% về vốn so với cùng kỳ.

Tổng số có 40 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, giảm 23,08% so với cùng kỳ; đăng ký tạm ngưng hoạt động là 590 doanh nghiệp, tăng 18% so với cùng kỳ và đăng ký hoạt động trở lại là 219 doanh nghiệp, tăng 31,93% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư trong nước (ngoài khu công nghiệp), lũy kế đến hết quý I-2025 TP hiện có 94 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đang triển khai thực hiện, tổng diện tích khoảng hơn 1.922 ha.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), luỹ kế đến hết quý I-2025 trên địa bàn TP hiện có 79 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng hơn 2.219 triệu USD.

Hoạt động các khu công nghiệp, lũy kế quý I-2025, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ là hơn 667 triệu USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp Cần Thơ đến hết tháng 3-2025 là 46.949 lao động, tăng 4.743 lao động so với cùng kỳ năm 2024.