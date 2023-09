Tổng Bí thư gửi Thư thăm hỏi Đảng bộ, Nhân dân... TP Hà Nội sau vụ cháy chung cư

Đêm 12-9, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thư thăm hỏi gửi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội.

PLO trân trọng đăng toàn văn Thư thăm hỏi:

"THƯ THĂM HỎI

Kính gửi: Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội,

Tôi rất đau buồn được tin đêm ngày 12-9-2023 đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ, địa chỉ số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết và bị thương, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến các gia đình người bị nạn.

Tôi hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng, cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của.

Tôi đề nghị các ngành, các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Nhân đây, tôi đề nghị TP Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này; yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy, nổ.

Thân ái,

Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam".

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân xảy ra khuya 12-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chủ của chung cư) về tội vi phạm quy định về PCCC.

Tính đến 21 giờ ngày 13-9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).