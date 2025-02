Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc 19/02/2025 05:02

Chiều 18-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây, Trung Quốc Trần Cương. Ảnh: TTXVN

Buổi tiếp diễn ra nhân dịp ông Trần Cương thăm Việt Nam và dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư Tỉnh ủy Khu ủy các địa phương Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng và đánh giá cao ông Trần Cương đến thăm, làm việc tại Việt Nam đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Khu ủy Quảng Tây; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Trung Quốc đạt được từ sau Đại hội XX đến nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hóa của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng dưới những định hướng, chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khu tự trị Quảng Tây dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của Bí thư Trần Cương sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Quảng Tây ngày càng giàu mạnh, phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.

Nhấn mạnh Quảng Tây là địa phương gắn bó sâu sắc với Việt Nam, Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò, vị trí tiên phong của Quảng Tây trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực với Việt Nam, hoan nghênh Quảng Tây và các địa phương Việt Nam triển khai hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy/Khu ủy, tán thành ý tưởng sáng tạo của hai bên về việc mời thành phố Hải Phòng tham gia cơ chế gặp gỡ thường niên này.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò, vị trí tiên phong của Quảng Tây trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực với Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Quảng Tây và các địa phương Việt Nam bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau; triển khai hiệu quả hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực, nhất là về kinh tế - thương mại, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI)…

Tổng Bí thư đề nghị đẩy nhanh xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh nhằm tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền.

Tổng Bí thư cũng mong muốn các địa phương hai bên phối hợp triển khai tốt “Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025” nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương bày tỏ vinh dự được đến chào và lắng nghe những ý kiến quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm về quan hệ Việt - Trung cũng như giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi, thân thiết, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây.

Bí thư Trần Cương khẳng định Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị Quảng Tây và cá nhân đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương Việt Nam; sẽ tiếp tục đi đầu trong quán triệt, thực hiện toàn diện, hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Bí thư Trần Cương trân trọng cảm ơn và lĩnh hội những ý kiến mang tính định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa một số trọng tâm hợp tác như tăng cường giao lưu trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, trong đó có phát triển ngành trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big-data).

Đồng thời đẩy nhanh xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, đẩy mạnh kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và đi lại giữa Trung Quốc với Việt Nam cũng như các nước ASEAN, thúc đẩy giao lưu của người dân, tăng cường giao lưu hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.