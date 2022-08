Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn kiểm tra hung khí, vật liệu nổ các phương tiện ra vào cảng

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào các cảng, tổ chức kiểm tra việc tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép, vật liệu nổ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra vi phạm luật lệ an toàn giao thông như nồng độ cồn vượt quá quy định, xe quá tải quá khổ…

Qua kiểm tra 1.198 phương tiện, các tổ công tác đã phát hiện, thu giữ, lập biên bản và bàn giao cho lực lượng chức năng 63 hung khí, công cụ hỗ trợ.

Dịp này, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho các tài xế, phụ xe các phương tiện ra vào cảng.

Đồng thời, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong quá trình tham gia giao thông.

Thời gian qua, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện ngăn chặn từ đầu không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ đó, đảm bảo an toàn, phòng chống tội phạm đối với tài xế, phụ xe các phương tiện ra vào các cảng của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.