Tổng Giám đốc WHO bình luận về chính sách Zero COVID-19 của Trung Quốc

Hôm 10-5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng chính sách truy vết, dập dịch (zero COVID-19) của Trung Quốc là không bền vững dựa trên những thông tin thế giới đã biết về dịch bệnh này. Đây là một trong những bình luận hiếm hoi của lãnh đạo WHO về phương pháp xử lý đại dịch của các nước, hãng tin Reuters cho hay.

Trong một cuộc họp báo, ông Tedros nói: “Chúng tôi không nghĩ rằng việc này (chính sách zero COVID-19 của Trung Quốc) là bền vững khi xét đến khả năng hoạt động của virus”.

Sau khi ông Tedros phát biểu, Giám đốc phụ trách các tình trạng khẩn cấp của WHO - TS Mike Ryan nói rằng cũng phải cần xem xét tác động của chính sách zero-COVID-19 đối với vấn đề quyền con người và đối với nền kinh tế của một quốc gia.

Ông Ryan cũng lưu ý Trung Quốc đã ghi nhận 15.000 ca tử vong do dịch COVID-19 kể từ khi dịch bệnh này xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019. Như vậy, số ca tử vong ở Trung Quốc tương đối thấp so với 999.475 ca tử vong ở Mỹ và 500.000 ca ở Ấn Độ. Ông Ryan cho rằng với suy nghĩ mong muốn hạn chế số ca tử vong thì có thể hiểu được vì sao Trung Quốc tiến hành những biện pháp cứng rắn để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Trước đó, trong cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc hôm 5-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ "kiên quyết theo đuổi chính sách ‘zero COVID-19 năng động’ và kiên quyết đấu tranh chống lại bất kỳ lời nói và hành động nào xuyên tạc, nghi ngờ hoặc phủ nhận chính sách phòng chống dịch của Trung Quốc”, theo đài CNN.

Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm hàng triệu dân khi phát hiện có ca COVID-19 và phong toả nhiều thành phố để cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng. Đơn cử như Thượng Hải, thành phố này đã bị phong toả nghiêm ngặt từ cuối tháng 3, theo đó, người dân không được phép ra khỏi nhà, trừ trường hợp đặc biệt.