Tổng thống Iran tuyên bố an ninh là ‘lằn ranh đỏ’ đối với nước này

(PLO)- Tổng thống Raeisi tuyên bố an ninh là ‘lằn ranh đỏ’ đối với Iran và khẳng định rằng nước này sẽ không cho phép kẻ thù phá hoại tài sản có giá trị và mang tầm quốc gia.

Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raeisi tuyên bố an ninh là lằn ranh đỏ đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này và Iran sẽ không cho phép kẻ thù phá hoại nó.

“An ninh là ranh giới đỏ đối với chính phủ và quốc gia Cộng hòa Hồi giáo Iran và chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép âm mưu của kẻ thù phá hoại tài sản có giá trị và mang tầm quốc gia này được thực hiện” – đài Press TV dẫn lời Tổng thống Raeisi phát biểu ngày 30-10.

Tuyên bố của Tổng thống Raeisi được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo này trước đó cùng ngày đã ca ngợi sự hiện diện đông đảo của người dân Iran tại các tang lễ được tổ chức cho những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại khu đền thờ Hồi giáo Shah Cheragh ở TP Shiraz, miền nam Iran.

Phát biểu tại cuộc họp nội các, Tổng thống Iran cho biết những gì đã xảy ra trong vụ tấn công ở Shiraz là hiện thực hóa một phần kế hoạch của kẻ thù nhằm gieo rắc sự bất an và phá vỡ cuộc sống của người dân thông qua tình trạng bất ổn, bạo loạn và ám sát.

Ông nói thêm rằng thông điệp chính về sự hiện diện của người dân trên đường phố ở Shiraz và các thành phố khác của Iran không chỉ để lên án vụ tấn công khủng bố mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải dứt khoát đối đầu với những kẻ khủng bố để bảo vệ an ninh đất nước.

15 người hành hương, bao gồm một phụ nữ và hai trẻ em, đã thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương sau khi một tay súng tấn công khu đền thờ Shah Cheragh ở Shiraz ngay trước buổi cầu nguyện buổi tối 26-10.

Kẻ tấn công đã bị thương và được nhân viên an ninh đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết sau đó do vết thương quá nặng. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong một cảnh báo nghiêm khắc được đưa ra với những kẻ thù của Iran hôm 30-10, Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - Chuẩn tướng Alireza Tangsiri khẳng định các lực lượng Iran “không biết đến giới hạn” khi nói đến việc bảo vệ an ninh đất nước.

“Chúng tôi sẽ phá hủy an ninh của bất kỳ bên nào cố gắng làm tổn hại đến an ninh của chúng tôi và chúng tôi sẽ xử lý mọi mối đe dọa từ trong trứng nước bằng cách theo dõi kỹ lưỡng nguồn gốc của nó” – Chuẩn tướng Tangsiri nói.

TRÙNG QUANG