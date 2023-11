Tổng Tư lệnh Ukraine nói cuộc chiến bế tắc, ông Zelensky không đồng tình, lý do gì?

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có lý do để không đồng ý với quan điểm của Tổng Tư lệnh Valerii Zaluzhnyi rằng cuộc chiến ở Ukraine đang rơi vào thế bế tắc.

Tuần qua chứng kiến sự bất đồng nội bộ lãnh đạo Ukraine sau khi Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi trả lời phỏng vấn tờ The Economist về tình hình chiến sự Ukraine. Trả lời phỏng vấn, ông Zaluzhnyi có nêu đánh giá rằng cuộc chiến của Ukraine chống Nga đang rơi vào thế bế tắc.

Ông Zelensky bất đồng quan điểm Tổng Tư lệnh

Hôm 4-11, Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Ihor Zhovkva đã chỉ trích những bình luận của Tổng Tư lệnh Valerii Zaluzhnyi, theo tờ Kyvi Independent.

Ông Zhovkva cho rằng nếu công khai tình hình trên chiến trường thì sẽ giúp ích cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và khiến đồng minh phương Tây hoảng loạn về tình hình cuộc chiến, vì vậy, quân đội nên hạn chế phát biểu về tình hình.

Lính Ukraine ở tiền tuyến gần TP Kreminna, tỉnh Donetsk, (Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Zhovkva cho rằng bình luận của Tướng Zaluzhny có thể là “một kế hoạch chiến lược rất sâu sắc”, có thể là cách tung hỏa mù cho đối phương. Tuy nhiên, điều này có nguy cơ gây tổn hại cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Một quan chức cấp cao của một nước đồng minh phương Tây đã gọi cho ông Zhovkva hỏi rằng cuộc chiến có đang đi vào ngõ cụt hay không.

Cũng trong ngày 4-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra không đồng tình với những bình luận của Tổng Tư lệnh Zaluzhnyi. Theo ông Zelensky, thật dễ hiểu khi “thời gian trôi qua, mọi người đều mệt mỏi, bất kể vị trí của họ ở đâu”, nhưng đó không phải là sự bế tắc.

“Ukraine đã gặp khó khăn và có quan điểm khác nhau, nhưng chúng tôi không có quyền từ bỏ. Bởi vì đâu là giải pháp thay thế? Nếu chúng tôi cho đi một phần ba đất nước của mình, sẽ không có gì kết thúc” - ông Zelensky nói trong cuộc họp giao ban với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại thủ đô Kiev.

GS Olexiy Haran chuyên về chính trị so sánh tại Học viện Quốc gia Kyiv-Mohyla (Ukraine) cho rằng việc Văn phòng Tổng thống Ukraine công khai tranh luận với tướng Zaluzhnyi phản ánh tình hình thực tế hơn là mâu thuẫn chính trị, theo tờ The New York Times.

Ông Haran cho rằng tốt hơn Văn phòng Tổng thống Ukraine "nên trao đổi về vấn đề chiến sự một cách kín đáo” với Tướng Zaluzhny mà không gây ra cuộc tranh luận công khai ở các quốc gia đồng minh. Nhiều trợ lý của ông Zelensky lo lắng rằng những kết luận thẳng thắn của Tướng Zaluzhny có thể ngăn cản một số đồng minh duy trì viện trợ quân sự cho Kiev.

Bất đồng giữa đầy rẫy khó khăn, biến động

Bất đồng này xảy ra 1 ngày sau khi Văn phòng của ông Zelensky hôm 3-11 cách chức một trong những cấp phó của ông Zaluzhny - Tướng Viktor Khorenko, chỉ huy lực lượng hoạt động đặc biệt của Ukraine, mà không đưa ra lời giải thích.

Sau đó 1 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov nói rằng ông đã đề nghị sa thải vị tướng này, nhưng không giải thích lý do vì sợ rằng điều đó “tạo lý do cho kẻ thù làm suy yếu Ukraine”.

Quyết định này của ông Zelensky khiến một số người hoang mang, bao gồm một số quan chức quân đội Mỹ từng làm việc với ông Khorenko. Ông Khorenko đã đạt được một loạt thành công trong việc tấn công vào phía sau phòng tuyến của Nga, như tấn công các tàu và cơ sở hạ tầng của hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea và các mục tiêu bên trong nước Nga.

Lính Ukraine tác chiến điện tử ở tỉnh Zaporizhia (Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bà Solomiya Bobrovska, thành viên trong Ủy ban Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, cho rằng việc sa thải ông Khorenko tương tự can thiệp chính trị vào lực lượng vũ trang và các hoạt động chiến đấu. Bà cho rằng đó là “một sai lầm lớn và sẽ gây ra hệ lụy”, và trên thực tế, việc tổng thống cách chức một vị tướng tài sẽ có lợi cho Nga.

Về tổng thể, tranh luận giữa Tổng thống và Tổng Tư lệnh Ukraine xảy ra khi nước này đang gặp khó khăn về mặt quân sự và ngoại giao. Nhìn chung, hoạt động tiến công của Ukraine dọc chiến tuyến trong 6 tháng qua không đạt được bất kỳ tiến bộ nào, theo tờ The New York Times.

Hiện tại, các trận chiến then chốt dọc mặt trận trải dài gần 1.000 km đang diễn ra ác liệt xung quanh các thành phố phía đông gồm Bakhmut (tỉnh Donetsk), Avdiivka (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkiv), trong khi hai mũi tấn công chính đang diễn ra ở phía nam - một gần TP Orikhiv (tỉnh Zaporizhia) và một ở gần làng Velyka Novosilka (tỉnh Donetsk), theo hãng tin Reuters.

Cùng với đó, các nước châu Âu và Mỹ đang chần chừ viện trợ cho Ukraine. Hạ viện Mỹ, với đảng Cộng hòa chiếm đa số, đã phớt lờ yêu cầu viện trợ cho Ukraine trong khi duyệt chi 14,5 tỉ USD hỗ trợ Israel. Giới lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Zelensky, đã lo ngại rằng sự chú ý của các đồng minh phương Tây đã chuyển sang cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và rời khỏi cuộc chiến ở Ukraine.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc chiến Nga-Ukraine dường như đang trên đỉnh của một giai đoạn mới, đẩy Kiev vào một bước ngoặt về tâm lý và quân sự. Ông Jonathan Eyal, phó giám đốc Viện nghiên cứu Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, cho rằng ông Zelensky hiện có 2 lựa chọn. “Thứ nhất, Ukraine tin rằng họ có thể sử dụng thời gian của mùa đông để tổ chức lại và thử phản công lại vào năm sau… Giải pháp thay thế duy nhất khác là chấp nhận rằng họ sẽ có ít lãnh thổ hơn so với hồi tháng 2 năm ngoái” - ông nói với tờ The Telegraph.

Công nghệ - con dao hai lưỡi trong cuộc chiến ở Ukraine (PLO)- Công nghệ được cho là con dao hai lưỡi trong cuộc chiến ở Ukraine, khi vừa giúp Ukraine phá thế bế tắc trên chiến trường vừa khiến nước này khó trong việc chọc thủng phòng tuyến Nga.

ĐỨC HIỀN