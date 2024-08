TP Bến Cát báo cáo thiệt hại sau cơn mưa làm nhiều nơi ngập sâu, cuốn ô tô xuống cống 27/08/2024 15:31

Ngày 27-8, UBND TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo sơ bộ về việc bị ngập cục bộ sau cơn mưa lớn vào chiều 26-8.



Mưa lớn khiến nhiều xe ô tô bị ngập ở TP Bến Cát vào chiều tối 26-8.

Theo báo cáo, chiều ngày 26-8, cơn mưa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khoảng 2 giờ đồng hồ đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường, làm hư hỏng tài sản của người dân.

Đáng chú ý, tại TP Bến Cát, mưa lớn khiến nước không thoát kịp, dâng nhanh, khiến nhiều tuyến đường “thành sông”, đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân.

Cũng theo báo cáo, tại các đoạn đường thuộc khu phố 2 (phường Mỹ Phước) nước dâng cao đã khiến các phương tiện như xe máy, ô tô bị chết máy. Tại khu vực khu phố 3 bị ngập sâu khiến xe ô tô bị nước cuốn trôi xuống cống.

Nước dâng cao tràn vào một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh bình khí đốt đã cuốn trôi khoảng 100 bình gas ra đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông trên đường.

Lực lượng chức năng TP Bến Cát đã nhanh chóng hỗ trợ người dân thời điểm bị ngập.

Nguyên nhân bị ngập cục bộ bước đầu được xác định là do mưa to, các hố ga và cống thoát nước tại các khu vực trên không thoát kịp gây ngập cục bộ. Qua thống kê sơ bộ, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

Theo UBND TP Bến Cát, ngay sau khi mưa lớn xảy ra, lực lượng chức năng các địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện xuống hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương cho biết do chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh dần, nên thời tiết ở Bình Dương trong vài ngày tới được dự báo có mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to.

Trong vài ngày tới, khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua, nên thời tiết tại Bình Dương sẽ có mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to.