TP Biên Hòa triển khai đề án địa bàn sạch ma túy 24/06/2024 18:14

Ngày 24-6, UBND phường Tân Biên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) phối hợp với Công an TP Biên Hòa tổ chức lễ ra quân thực hiện tháng cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy và triển khai đề án phường sạch ma túy.

Đây là một trong những phường được chọn làm điểm trên địa bàn TP Biên Hòa.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy phường Tân Biên đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng địa bàn sạch ma túy trên địa bàn phường Tân Biên.

UBND phường Tân Biên thực hiện lễ ra quân thực hiện tháng cao điểm Phòng, chống tội phạm ma túy và triển khai đề án phường sạch ma túy. Ảnh: CAĐN.

Theo đó, đề án với mục tiêu 100% địa bàn trọng điểm về ma túy được chuyển hóa, làm sạch, 100% người nghiện ma túy được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp, được hỗ trợ và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện, duy trì hiệu quả các mô hình phòng, chống ma túy tại cơ sở…

Để việc thực hiện đề án phường sạch ma túy, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc chung tay cùng lực lượng công an triển khai. Lực lượng công an, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Biên Hòa phải chủ động phối hợp với Công an phường Tân Biên tham mưu lãnh đạo các cấp để thực hiện tốt đề án phường sạch về ma túy.

Sau buổi lễ ra quân, lực lượng chức năng tuyên truyền phòng, chống ma túy tại một số tuyến đường trên địa bàn phường. Ảnh: CA.

Sau buổi lễ ra quân, lực lượng công an phường phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ diễu hành, tuyên truyền phòng, chống ma túy tại một số tuyến đường trên địa bàn phường.