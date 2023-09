TP HCM: Cơ sở 'Mr Lee' hoạt động thẩm mỹ trái phép

Sáng 23-9, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết nơi đây đã gửi văn bản tới UBND TP Thủ Đức và Công an TP Thủ Đức đề nghị phối hợp để xử lý cơ sở thẩm mỹ mang tên “Mr Lee” (15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú – An Khánh, TP Thủ Đức) do có hành vi thách thức cơ quan thẩm quyền và vướng nhiều sai phạm.

Trước đó, ngày 15-9, sau khi nhận thông tin phản ánh của dân, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phối hợp cơ quan chức năng và địa phương kiểm tra đột xuất căn nhà có đặt biển “Mr Lee” .

"Mr Lee" đang tư vấn khách làm đẹp. Ảnh: SỞ Y TẾ TP.HCM

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện cơ sở có trang bị giường khám, tủ đựng trang thiết bị y tế, dụng cụ tiêm filler và nâng mũi bằng chỉ. Kiểm tra trang Facebook “Thẩm mỹ Mr Lee – Bình Dương”, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện “Mr Lee” có đăng tải quảng cáo các dịch vụ thực hiện kỹ thuật thẩm mỹ, kể cả hình ảnh “Mr Lee” đang nâng mũi bằng chỉ và tiêm filler cho khách hàng.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận “Mr Lee” vừa thực hiện xong kỹ thuật nâng mũi chỉ thẩm mỹ cho một khách hàng và đang tư vấn cho những khách hàng khác.

“Mr Lee” không xuất trình được bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh và các giấy tờ pháp lý về hoạt động thẩm mỹ.

Chủ cơ sở này khẳng định đã học kỹ thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc và cho rằng đã làm đúng cho dù không chứng minh được bất kỳ giấy tờ liên quan đến hành nghề thẩm mỹ.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã lập biên bản và yêu cầu “Mr Lee” ngưng hành nghề thẩm mỹ trái phép, cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cũng đã 2 lần mời ông TTT (“Mr Lee”) đến để làm rõ các vi phạm nhưng ông này không hợp tác, không chấp hành.

TRẦN NGỌC