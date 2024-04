TP New York hứng trận động đất hiếm hoi, nhà cửa rung lắc, dân bất ngờ 06/04/2024 08:02

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), một trận động đất mạnh 4,8 độ richter đã xảy ra ở TP New York (Mỹ) và các bang lân cận vào hôm 5-4, làm rung chuyển các tòa nhà và gây bất ngờ cho người dân vì khu vực hiếm khi có hoạt động địa chấn đáng kể, kênh Channel New Asia (CNA) đưa tin.

Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) ban đầu đo được cường độ của trận động đất là 5,5 độ richter.

Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 4,7 km và được ghi nhận ở Lebanon (bang New Jersey) cách quận Manhattan (TP New York) khoảng 80 km về phía tây.

Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, trận động đất được cảm nhận trên khắp khu vực, bao gồm TP New York, New Jersey, phía bắc bang Pennsylvania và phía tây bang Connecticut.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

Tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York, một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tình hình ở Gaza đã tạm dừng sau trận động đất.

Người đi bộ băng qua đường ở TP New York vào ngày 5-4-2024. Ảnh: AP

Thống đốc của bang New York và New Jersey đã thông báo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng chính quyền đang triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp.

Văn phòng Thị trưởng TP New York cho biết trên X rằng họ vẫn đang đánh giá tác động của trận động đất, nhưng chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về “những tác động lớn”.

"Trong trường hợp xảy ra dư chấn, hãy nằm xuống sàn, che đầu, cổ và trú ẩn dưới một đồ vật chắc chắn, cạnh bức tường bên trong hoặc ở cửa ra vào" - cơ quan này cho biết thêm.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo với các hãng hàng không rằng ​​các chuyến bay đến các sân bay của TP New York dự kiến sẽ bị hoãn cho đến trưa 5-4 vì trận động đất.

"Hoạt động kiểm soát không lưu đang được khôi phục càng nhanh càng tốt" - FAA cho biết.

Theo trang web theo dõi chuyến bay trực tuyến FlightAware, một số chuyến bay đến New York đã được chuyển hướng đến các sân bay khác.

Cơ quan quản lý cảng của New York và New Jersey cho biết đường hầm Holland - một trong ba tuyến đường hầm vượt sông Hudson quan trọng giữa New York và New Jersey - sẽ được đóng cửa tạm thời để kiểm tra.